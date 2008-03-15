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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

نتایج شمارش آراء/

مشارکت مردم اردبیل در انتخابات سه درصد بیش از دوره قبل بود

اردبیل - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: مشارکت مردم استان در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل بیش از سه درصد افزایش داشته است.

عباس دست باز جانشین ستاد انتخابات استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشارکت مردم استان اردبیل در این دوره از انتخابات 3/58  درصد بوده و نسبت به دوره قبل که 55 درصد می باشد، 3/3 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: 795 هزار و 177 نفر در استان اردبیل واجد شرایط رای دادن بوده اند که از این  تعداد 465 هزار و 365 نفر در پای صندوق های رای حاضر شده اند.

دست باز افزود: همچنین در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین نیز 178 هزار و 863 نفر در شعب اخذ رای حاضر و به نمایندگان خود رای دادند.

جانشین ساد انتخابات استان اردبیل در پایان و با اشاره به زمان برگزاری دوره دوم انتخابات تصریح کرد: برگزاری دوره دوم انتخابات مجلس هشتم، طبق قانون یک ماه بعد از اعلام نتایج صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 655247

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