مشارکت مردم اردبیل در انتخابات سه درصد بیش از دوره قبل بود

عباس دست باز جانشین ستاد انتخابات استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشارکت مردم استان اردبیل در این دوره از انتخابات 3/58 درصد بوده و نسبت به دوره قبل که 55 درصد می باشد، 3/3 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: 795 هزار و 177 نفر در استان اردبیل واجد شرایط رای دادن بوده اند که از این تعداد 465 هزار و 365 نفر در پای صندوق های رای حاضر شده اند.

دست باز افزود: همچنین در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین نیز 178 هزار و 863 نفر در شعب اخذ رای حاضر و به نمایندگان خود رای دادند.

جانشین ساد انتخابات استان اردبیل در پایان و با اشاره به زمان برگزاری دوره دوم انتخابات تصریح کرد: برگزاری دوره دوم انتخابات مجلس هشتم، طبق قانون یک ماه بعد از اعلام نتایج صورت خواهد گرفت.

