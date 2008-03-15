وزیر خارجه فرانسه به عراق سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، فلاح مصطفی مسئول روابط خارجی دولت محلی منطقه کردستان عراق با اعلام این خبر افزود: برنار کوشنر در هفته های آینده برای مشارکت در افتتاح دفتر کنسولگری فرانسه در شهر اربیل به منطقه کردستان عراق سفر خواهد کرد.



وی افزود: انتظار می رود که کوشنر در این سفر با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق و شماری دیگر از مسئولان و سیاستمداران محلی دیدار و گفتگو کند.



به گفته مصطفی، هدف از این سفر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان منطقه کردستان عراق و دولت فرانسه است.



وی بدون تعیین دقیق زمان سفر کوشنر یا افتتاح کنسولگری گفت: ما هم اکنون درحال تهیه مقدمات برای گشایش کنسولگری هستیم.



وزیر امور خارجه فرانسه برای نخستین بار ماه اوت سال گذشته به عنوان اولین سفر یک مسئول بلندپایه فرانسوی از زمان سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 میلادی به عراق وارد بغداد شد و با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی نخست وزیر و شماری دیگری از مسئولان عراقی دیدار و گفتگو کرد.

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