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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۵۸

نتایج شمارش آراء /

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 8 شهر دیگر

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 8 شهر دیگر

ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در 8 شهر دیگر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در8 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد :

110- در حوزه انتخابیه شاهین شهر، برخوار و میمه : سید محمود حسینی دولت آباد

111-در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان : احمد جباری

112- در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان : حسین ابراهیمی

113- در حوزه انتخابیه  رودسر و املش : اسدالله عباسی

114- در حوزه انتخابیه علی آباد کتول : قره خانی آکوستانی

115- در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و احمدآباد رضویه : سید حسین حسینی

116- در حوزه انتخابیه بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان : محمد مهدی شهریاری و موسی الرضا ثروتی

117- در حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد : محمدرضا خباز

کد مطلب 655254

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