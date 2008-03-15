نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 8 شهر دیگر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در8 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد :

110- در حوزه انتخابیه شاهین شهر، برخوار و میمه : سید محمود حسینی دولت آباد

111-در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان : احمد جباری

112- در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان : حسین ابراهیمی

113- در حوزه انتخابیه رودسر و املش : اسدالله عباسی

114- در حوزه انتخابیه علی آباد کتول : قره خانی آکوستانی

115- در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و احمدآباد رضویه : سید حسین حسینی

116- در حوزه انتخابیه بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان : محمد مهدی شهریاری و موسی الرضا ثروتی

117- در حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد : محمدرضا خباز