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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۴۲

مشاور بلر خواستار گفتگوی انگلیس با القاعده شد

مشاور تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس خواستار گفتگوی کشورش با القاعده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جاناتان پاول" که از مشاوران نزدیک نخست وزیر سابق انگلیس در گفتگو با گاردین گفت: گفتگوهای صلح با ایرلند شمالی نشان داد که گفتگو با گروههای تروریستی نیز در نهایت می تواند مؤثر واقع شود.

پاول که رئیس کارکنان بلر و همچنین از گفتگو کنندگان ارشد با ایرلند شمالی نیز بود اضافه کرد که اگر هم اکنون در خانه شماره 10 داونینگ استریت بود و در آنجا کار می کرد با حماس هم گفتگو می کرد.

وی گفت: گرچه ممکن است گفتگو با القاعده در شرایط فعلی بی هدف به نظر برسد، اما در نهایت یک راه حل سیاسی باید در کنار یک پاسخ امنیتی مورد نظر باشد و این به معنی آن است که شما نیاز به توانایی برای گفتگو دارید.

این مشاور تصریح کرد که در حال حاضر هیچ صحبت و گفتگویی بین انگلیس و القاعده صورت نگرفته، اما در برخی از مراحل شما توامان در مسیر دستیابی به راه حل امنیتی و سیاسی هستید.

 

کد مطلب 655256

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