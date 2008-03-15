مشاور بلر خواستار گفتگوی انگلیس با القاعده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جاناتان پاول" که از مشاوران نزدیک نخست وزیر سابق انگلیس در گفتگو با گاردین گفت: گفتگوهای صلح با ایرلند شمالی نشان داد که گفتگو با گروههای تروریستی نیز در نهایت می تواند مؤثر واقع شود.

پاول که رئیس کارکنان بلر و همچنین از گفتگو کنندگان ارشد با ایرلند شمالی نیز بود اضافه کرد که اگر هم اکنون در خانه شماره 10 داونینگ استریت بود و در آنجا کار می کرد با حماس هم گفتگو می کرد.

وی گفت: گرچه ممکن است گفتگو با القاعده در شرایط فعلی بی هدف به نظر برسد، اما در نهایت یک راه حل سیاسی باید در کنار یک پاسخ امنیتی مورد نظر باشد و این به معنی آن است که شما نیاز به توانایی برای گفتگو دارید.

این مشاور تصریح کرد که در حال حاضر هیچ صحبت و گفتگویی بین انگلیس و القاعده صورت نگرفته، اما در برخی از مراحل شما توامان در مسیر دستیابی به راه حل امنیتی و سیاسی هستید.