قهرمانی دیدار استقلال - راه آهن را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال قهرمانی را در امر قضاوت این بازی حسن نجاتی و حسن خانبان همراهی خواهند کرد. تورج حق وردی نیز داور چهارم دیدار یاد شده است.

تیم های استقلال و راه آهن روز دوشنبه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور، از ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار هم خواهند رفت.

قهرمانی دیدار برگشت تیم های استقلال و راه آهن در فصل 86 - 85 مسابقات لیگ برتررا قضاوت کرد. قهرمانی از دو هفته پیش با قضاوت دیدار مقاومت سپاسی - پرسپولیس به عرصه قضاوت در مسابقات لیگ برتر بازگشت.