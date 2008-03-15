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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۴

قهرمانی دیدار استقلال - راه آهن را قضاوت می کند

قهرمانی دیدار استقلال - راه آهن را قضاوت می کند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال محسن قهرمانی را به عنوان داور دیدار تیم های فوتبال استقلال و راه آهن در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال قهرمانی را در امر قضاوت این بازی حسن نجاتی و حسن خانبان همراهی خواهند کرد. تورج حق وردی نیز داور چهارم دیدار یاد شده است.

تیم های استقلال و راه آهن روز دوشنبه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور، از ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار هم خواهند رفت.

قهرمانی دیدار برگشت تیم های استقلال و راه آهن در فصل 86 - 85 مسابقات لیگ برتررا قضاوت کرد. قهرمانی از دو هفته پیش با قضاوت دیدار مقاومت سپاسی - پرسپولیس به عرصه قضاوت در مسابقات لیگ برتر بازگشت.

کد مطلب 655257

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