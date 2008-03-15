آرای میلیونی ملت با شناخت و آگاهی به صندوقها ریخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است : در آستانه سال نو خورشیدی، ملت فهیم و بزرگوار ایران اسلامی خود بهاری دیگر در عرصه سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم آفرید و معنایی دیگر به "حق تعیین سرنوشت" بخشید و صد البته که هرگز جز این انتظار دیگری از این مردم نمی رفت.

این بیانیه می افزاید : هر چند حضوری این چنین پرشور در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی اتفاق جدیدی نبود اما مهر تاکیدی بود بر همت والا و اراده مستحکم ملت ایران زمین بر حفظ آرمانها و ادای دین خود به انقلاب اسلامی.

حزب اعتدال و توسعه تاکید کرده است : به یقین باور داریم که تک تک آرای میلیونی رای دهندگان با شناخت و تامل کافی و کاملا آگاهانه در صندوقهای رای ریخته شده و هر یک نقشی اساسی در رشد و اعتلای انقلاب و ادامه راه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت که فرمودند : "میزان رای ملت است".

در ادامه آمده است : حضور گسترده مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سالی که مقام معظم رهبری آن را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کرده اند پاسخ آشکاری بود بر تاکید ایشان مبنی بر شرکت آحاد مردم در انتخابات و ایفای نقش موثر در تعیین سرنوشت خود و نظام مقدس جمهوری اسلامی.

بیانیه افزوده است : اما این حضورپیام دیگری نیز برای نیروهای فریب خورده و قدرتهای خارجی مخالف نظام داشت. همگان دیدند که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی شعور بالای ایرانی قدرت تحلیل واقعیتهای موجود را در حد اعلا داراست و تحت هر شرایطی به خوبی به وظیفه خود عمل می کند.

حزب اعتدال و توسعه ضمن قدردانی از ملت عزیز، غیور و بزرگوار ایران اسلامی و نیز تبریک سال نو خورشیدی به تمامی ایرانیان گیتی اعلام می دارد به عنوان عضوی از پیکره تنومند این سرزمین ضمن احترام به نتیجه تمامی انتخابات مردمی هر آنچه را که در توان دارد در راه اعتلای نام وطن به کار خواهد گرفت.