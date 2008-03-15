اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران اسامی داوران دیدارهای هفته جاری لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

دوشنبه - 27/12/86

* شیرین فراز کرمانشاه - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

داور: محمود رفیعی، کمک ها: جهانگیر حیدری و مصطفی فراهانی، داور چهارم: هادی حاج عباسی

* استقلال اهواز - صباباتری، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: قاسم واحدی، کمک ها: رسول فروغی و حمید نظری، داور چهارم: آرش خرمیان

* پاس همدان - پگاه گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: البرز حاجی پور، کمک ها: محمدحسین معتمدی و حسین عباسی، داور چهارم: ایرج ساعدی

* ملوان بندرانزلی - برق شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

داور: علیرضا فغانی، کمک ها: حسن نوشه ور و سعید علی نژادیان، داور چهارم: منصور نوری

* مقاومت سپاسی - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: سعاد باغبان، کمک ها: علیرضا کهوری و علیرضا صفا، داور چهارم: جواد شرفی