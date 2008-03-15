نمایشگاه توانمندی صنایع و صادرات گیلان در منطقه آزاد انزلی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، این نمایشگاه با هماهنگی سازمان صنایع استان و واحدهای صنعتی و نمونه صادراتی استان برگزار شده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه تبدیل منطقه آزاد به مرکز دائمی نمایشگاه توانمندیهای صنعتی و صادراتی استان گیلان است.
با تمرکز این واحدها در نمایشگاه منطقه، نقاط ضعف و قوت صنایع مشخص و دسترسی مخاطبان در سطح استان، کشور و بینالمللی به صنایع و صادرکنندگان نمونه گیلان تسهیل میشود.
تشکیل نهادهای مرتبط با فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در منطقه مثل اتاق بازرگانی و واحدهای بازاریابی مخصوص صنایع استان از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.
تاکنون قرارداد ۲۰واحد صنعتی منعقد شده د و از ابتدای فروردین به صورت رسمی تولیداتشان را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.
۳۵واحد صنعتی دیگر نیز تا فروردین به این نمایشگاه ملحق میشوند و به مرور به ۱۰۰واحد صنعتی نمونه خواهد رسید.
این نمایشگاه هم اکنون در ۶۰غرفه به وسعت یک هزار و ۲۰۰متر گشایش یافته اما با توجه به درخواست صنایع استان قابل توسعه است.
در این نمایشگاه تولیدات صنایع نمونه در زمینه پوشاک، مواد غذایی، کالاهای صوتی و تصویری، محصولات بهداشتی و غیره در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه از 9 تا 21 برای بازدید عموم دایر است.
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