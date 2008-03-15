این شرایط به پرسپولیس لطمه می زند / به تفکر بازیکنانمان باختیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین بازیکن و مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و قائم مقام باشگاه استیل آذین پس از باخت تیمش برابر گل گهر سیرجان گفت: تیم ما خیلی بد بازی کرد و اگر این دیدار تا صبح هم ادامه داشت نمیتوانستیم تیم گل گهر سیرجان را شکست بدهیم.
پروین در پاسخ به این سوال که خیلی ها دلیل این باخت را عملکرد ابراهیم میرزاپور می دانند؟ گفت: میرزاپور بد بازی کرد و انتظار چنین بازی ضعیفی را از او نداشتیم ولی دیگر بازیکنان هم کارایی لازم را نداشتند و خوب عمل نکردند. هیچ گاه نمیشود برد یا باخت را به گردن یک نفر انداخت. در فوتبال گاهی این اتفاقات رخ میدهد و جذابیت آن نیز به همین اتفاقات است.
قائم مقام باشگاه استیل آذین در مورد احتمال جریمه کردن بازیکنان این تیم پس از شکست برابر گل گهر گفت: در هفتههای ابتدایی بازیکنان را جریمه میکردیم ولی این عمل در شرایط کنونی لازم نیست.
علی پروین در مورد دلایل افت تیم استیل آذین به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: وقتی بازیکنان، تیم حریف را دست کم میگیرند و علیرغم اینکه تیم حریف با تمام نیرو و توان در مقابل ما حاضر میشود، نتیجه بازی بهتر از این برای ما رقم نخواهد خورد، نتیجه اش همین می شود که می بینید.
وی در پاسخ به این پرسش که " آیا نمیتوانستید از تجربیات خود برای جلوگیری از شکست استفاده کنید؟ گفت: من اصلاً در مسائل فنی دخالت نمیکنم و دوست ندارم در کار فرهاد کاظمی دخالت کنم. بهتر است که کاظمی کار خودش را به شکلی که صلاح میداند انجام دهد.
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد این تیم گفت: پرسپولیس مقابل پاس غافلگیر شد و نتوانست کارایی لازم را داشته باشد. سرخپوشان همچون تیم استیل آذین رقیب را دست کم گرفته بودند و آن تلاش همیشگی را نداشتند. پرسپولیس اول خوب نتیجه میگرفت ولی حال نه! کادر فنی این تیم باید تلاش کند هر چه سریعتر این تیم را به شرایط ایدهآل خود برسانند چون این رقابتها روز به روز سخت تر و فشرده تر میشود. تیم استقلال با بازی که در برابر ملوان انجام داد اگر به همین شکل برابر راه آهن حاضر شود حتماً نتیجه میگیرد و خود را بیشتر آماده رقابت دربی میکند. امتیاز دیدار پرسپولیس و استقلال در واقع برای استقلال 6 امتیاز است نه 3 امتیاز چون آنها نیز به کورس قهرمانی میرسند. با مدیریت و درایت قوی حبیب کاشانی میتوان این مشکلات را به راحتی حل کرد و به آینده پرسپولیس امیدوار بود.
پروین در پاسخ به این پرسش که " آیا دعوت 9 نفره و 6 نفره تیم ملی از پرسپولیس در دو دوره به نفع سرخپوشان است؟" گفت: تعطیلی نیم فصل اول و حضور 9 بازیکن در اردوی تیم ملی تمام توان پرسپولیس برای تجدید قوای روحی و جسمی را گرفت و اینک نیز با دعوت از 6 بازیکن تقریبا 50 درصد از توان این تیم در اختیار تیم ملی قرار میگیرد که میتواند ضربه سنگینی به پرسپولیس وارد کند و حتماً تیم لطمه میخورد و کادر فنی باید بتواند با این مشکل دست و پنجه نرم کند و در این خصوص هیچ کس تقصیری ندارد چون شرایط به این گونه است.
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شانس پیروزی این تیم برابر استقلال گفت: با پتانسیلی که از تیم پرسپولیس سراغ دارم، این تیم میتواند با رفع مشکلات سطحی خود برنده این دیدار باشد. مطمئناً بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس بخوبی این شرایط را درک میکنند و توان آن را دارند که این امتیاز حساس را بدست بیاورند و اگر پرسپولیسیها شرایط را درک کنند قهرمان بلامنازع لیگ برتر خواهند شد.
علی پروین در پایان گفت: امیدوارم تیم پرسپولیس با مدیریت حبیب کاشانی قهرمان لیگ برتر شود و تیم استیل آذین با بازیهای بهتر به صدر جدول باز گردد و بتواند در پایان رقابتهای لیگ دسته اول به مسابقات لیگ برتر صعود کند تا پرسپولیسیها دو تیم در مسابقات لیگ برتر داشته باشند.
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