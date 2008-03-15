این شرایط به پرسپولیس لطمه می زند / به تفکر بازیکنانمان باختیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین بازیکن و مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و قائم مقام باشگاه استیل آذین پس از باخت تیمش برابر گل گهر سیرجان گفت: تیم ما خیلی بد بازی کرد و اگر این دیدار تا صبح هم ادامه داشت نمی‎توانستیم تیم گل گهر سیرجان را شکست بدهیم.

پروین در پاسخ به این سوال که خیلی ها دلیل این باخت را عملکرد ابراهیم میرزاپور می دانند؟ گفت: میرزاپور بد بازی کرد و انتظار چنین بازی ضعیفی را از او نداشتیم ولی دیگر بازیکنان هم کارایی لازم را نداشتند و خوب عمل نکردند. هیچ گاه نمی‎شود برد یا باخت را به گردن یک نفر انداخت. در فوتبال گاهی این اتفاقات رخ می‎دهد و جذابیت آن نیز به همین اتفاقات است.

قائم مقام باشگاه استیل آذین در مورد احتمال جریمه کردن بازیکنان این تیم پس از شکست برابر گل گهر گفت: در هفته‎های ابتدایی بازیکنان را جریمه می‎کردیم ولی این عمل در شرایط کنونی لازم نیست.

علی پروین در مورد دلایل افت تیم استیل آذین به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: وقتی بازیکنان، تیم حریف را دست کم می‎گیرند و علیرغم اینکه تیم حریف با تمام نیرو و توان در مقابل ما حاضر می‎شود، نتیجه بازی بهتر از این برای ما رقم نخواهد خورد، نتیجه اش همین می شود که می بینید.

وی در پاسخ به این پرسش که " آیا نمی‎توانستید از تجربیات خود برای جلوگیری از شکست استفاده کنید؟ گفت: من اصلاً در مسائل فنی دخالت نمی‎کنم و دوست ندارم در کار فرهاد کاظمی دخالت کنم. بهتر است که کاظمی کار خودش را به شکلی که صلاح می‎داند انجام دهد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد این تیم گفت: پرسپولیس مقابل پاس غافلگیر شد و نتوانست کارایی لازم را داشته باشد. سرخپوشان همچون تیم استیل آذین رقیب را دست کم گرفته بودند و آن تلاش همیشگی را نداشتند. پرسپولیس اول خوب نتیجه می‎گرفت ولی حال نه! کادر فنی این تیم باید تلاش کند هر چه سریعتر این تیم را به شرایط ایده‎آل خود برسانند چون این رقابتها روز به روز سخت ‎تر و فشرده ‎تر می‎شود. تیم استقلال با بازی که در برابر ملوان انجام داد اگر به همین شکل برابر راه آهن حاضر شود حتماً نتیجه می‎گیرد و خود را بیشتر آماده رقابت دربی می‎کند. امتیاز دیدار پرسپولیس و استقلال در واقع برای استقلال 6 امتیاز است نه 3 امتیاز چون آنها نیز به کورس قهرمانی می‎رسند. با مدیریت و درایت قوی حبیب کاشانی می‎توان این مشکلات را به راحتی حل کرد و به آینده پرسپولیس امیدوار بود.

پروین در پاسخ به این پرسش که " آیا دعوت 9 نفره و 6 نفره تیم ملی از پرسپولیس در دو دوره به نفع سرخپوشان است؟" گفت: تعطیلی نیم فصل اول و حضور 9 بازیکن در اردوی تیم ملی تمام توان پرسپولیس برای تجدید قوای روحی و جسمی را گرفت و اینک نیز با دعوت از 6 بازیکن تقریبا 50 درصد از توان این تیم در اختیار تیم ملی قرار می‎گیرد که می‎تواند ضربه سنگینی به پرسپولیس وارد کند و حتماً تیم لطمه می‎خورد و کادر فنی باید بتواند با این مشکل دست و پنجه نرم کند و در این خصوص هیچ کس تقصیری ندارد چون شرایط به این گونه است.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شانس پیروزی این تیم برابر استقلال گفت: با پتانسیلی که از تیم پرسپولیس سراغ دارم، این تیم می‎تواند با رفع مشکلات سطحی خود برنده این دیدار باشد. مطمئناً بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس بخوبی این شرایط را درک می‎کنند و توان آن را دارند که این امتیاز حساس را بدست بیاورند و اگر پرسپولیسی‎ها شرایط را درک کنند قهرمان بلامنازع لیگ برتر خواهند شد.

علی پروین در پایان گفت: امیدوارم تیم پرسپولیس با مدیریت حبیب کاشانی قهرمان لیگ برتر شود و تیم استیل آذین با بازی‎های بهتر به صدر جدول باز گردد و بتواند در پایان رقابتهای لیگ دسته اول به مسابقات لیگ برتر صعود کند تا پرسپولیسی‎ها دو تیم در مسابقات لیگ برتر داشته باشند.