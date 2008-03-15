پیش بینی پیروزی 70 درصدی اصولگرایان در تهران / مهدوی کنی در صدر داوطلبان خبرگان

به گزارش خبرنگارمهر، صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران که در جمع خبرنگاران مستقر در این ستاد سخن می گفت با ذکر این نکته که نتایج اولیه شمارش آرای مربوط به انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه تهران فردا صبح اعلام می شود پیش بینی کرد که 70 درصد این آرا متعلق به اصولگرایان و 30 درصد متعلق به اصلاح طلبان باشد.

براتلو سطح مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم را بسیار خوب توصیف کرد و توضیح داد: در حوزه انتخابیه شهرری بیش از 60 درصد واجدین شرایط پای صندوقهای رای حضور یافتند و در برخی مناطق از جمله منطقه یک (شمیرانات) سطح مشارکت نسبت به دوره گذشته 10 درصد افزایش داشت.

وی متذکر شد : بر اساس آمار دریافتی از پایانه های مسافربری و گزارشات ارائه شده از سوی دستگاههای ذیربط حدود هشتصدهزار نفر از شهروندان تهرانی طی دو روز پیش از موعد برگزاری انتخابات (24 اسفند) جهت انجام سفر نوروزی و یا حضور در حوزه های انتخابیه شهرستانهای دیگر از تهران خارج شدند که در صورت حضور آنها در پایتخت میزان مشارکت در انتخابات بیش از 43 درصد می رسید.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران مستقر در این ستاد به تشریح آخرین نتایج انتخابات در هفت حوزه انتخابیه تابعه استان تهران به جز شهر تهران و میزان مشارکت در این حوزه ها پرداخت و گفت : در دماوند و فیروزکوه 77.82 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند که از مجموع 61 هزار و 328 رای ماخوذه شاهرخ رامین با 15 هزار و 765 رای به خانه ملت راه یافت.

براتلو افزود : در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ 74.56 درصد واجدین شرایط در پای صندوقهای رای حضور یافتند و محمد حسین نژاد فلاح با 31 هزار و 427 رای از مجموع 154 هزار و 473 رای ماخوذه راهی مجلس شد و در شهرستان پاکدشت نیز 52.92 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که از مجموع 70 هزار و 143 آراء ماخوذه فرهاد بشیری با کسب 24 هزار و 785 رای به عنوان نماینده مردم این شهر انتخاب شد.

به گفته وی در شهرستان ورامین 42.36 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که از مجموع 125 هزار رای ماخوذه سید حسین نقوی با کسب 77 هزار و 900 رای حائز اکثریت آراء شد. در شهریار نیز 33.17 درصد مردم پای صندوقهای رای رفتند و حسین گروسی با کسب 58 هزار رای از مجموع 211 هزار رای ماخوذه به نمایندگی از مردم این شهرستان به نهاد قانونگذاری راه یافت.

براتلو با تاکید بر اینکه در شهرستان رباط کریم نیز 29.74 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و حسن نوروزی با کسب 35 هزار و 9 رای از 112 هزار و 78 رای ماخوذه موفق کسب عنوان نمایندگی مردم این شهرستان در مجلس هشتم شد خاطرنشان کرد : روز گذشته 31.93 درصد کرجی های واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند و 345 هزار و 981 رای درون صندوقها ریختند که از مجموع این آراء فاطمه آجرلو با کسب 98 هزار و 612 رای و عزیزالله اکبریان با کسب 76 هزار و 243 رای به نمایندگی از مردم این شهرستان راهی مجلس هشتم شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص نتیجه انتخابات میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران گفت : هنوز آمار قطعی از نتیجه انتخابات در زمینه به ستاد مبتوعش اعلام نشده و کار شمارش آراء ادامه داد اما بر اساس آمار غیر رسمی، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی با فاصله بسیار زیادی نسبت به سایر رقبا در صدر آمار قرار دارد.