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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۶

بسکتبال غرب آسیا - ماهشهر

اهدا توپ یادگاری به خانواده نیکخواه بهرامی

اهدا توپ یادگاری به خانواده نیکخواه بهرامی

توپ یادگاری یازدهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا منقش به امضای بزرگان بسکتبال ایران و آسیا به خانواده نیکخواه بهرامی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این توپ در پایان دیدارهای یازدهیمن دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا و قبل از مراسم اختتامیه و اهدا جوایز تیم های برتر و به منظور زنده نگاه داشتن یاد و خاطر مرحوم آیدین نیکخواه بهرامی به خانواده وی اهدا شد.

صمد نیکخواه بهرامی برادر کوچکتر مرحوم آیدین نیکخواه بهرامی که برای حضور در مراسم اختتامیه این مسابقات به ماهشهر سفر کرده بود این توپ را از دست رئیس کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) دریافت کرد.

شیح علی ابن سعود آل ثانی (رئیس فیبا آسیا)، هازم (رئیس وابا)، هاکوب خاجیریان (معاون فیبا آسیا)، محمود مشحون و نصرت جعفریان (رئیس و دبیر فدراسیون بسکتبال) از جمله افرادی بودند که همراه با دیگر شرکت کنندگان در رقابت های قهرمانی باشگاه های غرب آسیا امضا خود را بر روی این توپ به یادگار گذاشتند. 

کد مطلب 655270

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