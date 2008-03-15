حضور چهار تکواندوکار قطعی شد/ دو تکواندکار 8 فروردین انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو برای تعیین 6 تکواندوکار جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا امروز در خانه تکواندو برگزار شد.

در این مسابقات 31 تکواندوکار در 8 وزن به صورت دوره ای به رقابت پرداختند که در نهایت پس از انجام 47 مبارزه علیرضا شکوری در وزن اول، مجید رجبی در وزن دوم، رضا نادریان در وزن سوم ، محمد باقری معتمد در وزن چهارم ، علیرضا نصر آزادنی در وزن پنجم ، فرزاد عبدالهی در وزن ششم ، کوروش رجلی در وزن هفتم و حسین تاجیک در وزن هشتم به عنوان قهرمانی دست یافتند.

پس از پایان این مسابقات کمیته فنی با حضورمحمد پولادگررئیس فدراسیون، غلامرضا ابراهیمی دبیرفدراسیون، سیدحسن ذوالقدر مدیرفنی تیم ملی رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی، مجید افلاکی مربی تیم ملی و بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی و اصغر رحیمی ناظرکمیته ملی المپیک برای انتخاب 6 نفراصلی جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا تشکیل جلسه داده و در پایان حضور شکوری، معتمد، نصر و عبدالهی را به عنوان نفرات اصلی تایید نمودند.

دو نفر دیگر نیز با دیدار انتخابی در وزن دوم وسوم بین مجید رجبی و رضا نادریان و وزن ششم و هفتم بین رجلی و تاجیک که هشتم فروردین 87 برگزار خواهد شد مشخص می شود.

اردوی آمادگی تیم ملی نیز با حضور نفرات فوق به همراه ساعی ، خداداد و کرمی از فردا تا 29 اسفندماه به صورت شبانه روزی دایرخواهد شد. ضمن اینکه نفرات تیم ملی از صبح پنجم فروردین دور جدید تمرینات خود را آغاز می کنند.

رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا هفتم اردیبهشت ماه 87 در "ژنگ چو" چین آغاز می شود و کلیه تیم های آسیایی می بایست با 6 تکواندوکار در این مسابقات شرکت کنند.