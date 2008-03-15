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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۳

ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:

پیشنهاد هدایت تیم "ب" را دارم / هنوز هیچ چیز مشخص نیست

پیشنهاد هدایت تیم "ب" را دارم / هنوز هیچ چیز مشخص نیست

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: پیشنهاد هدایت تیم ملی "ب" را دریافت کرده ام اما هنوز در این رابطه هیچ تصمیم گیری نشده است.

منصور ابراهیم زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرار بود امروز نشستی با آقای کفاشیان داشته باشم اما از طرف فدراسیون فوتبال تماسی حاصل نشد تا این نشست به تعویق بیافتد. قرار بود جلسه ما با هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال باشد که بدین ترتیب کنسل شد.

وی در خصوص حضورش در تیم  "ب"، گفت: با من در خصوص حضور در این تیم صحبت شده است اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. خودم با توجه به پتانسیل و شرایط خاص تیم "ب" تمایل دارم در این تیم کار کنم اما همه چیز منوط به توافق با فدراسیون فوتبال است و اینکه مسئولان فدراسیون به این امر تمایل داشته باشند.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص توانایی های خود برای قبول مسئولیت در تیم  "ب" خاطر نشان کرد: فکر می کنم تیم ملی شرایطی داشته باشد که بتوانم در آن فعالیت کنم. شرایط خاص این تیم به گونه ایست که بصورت جدی برای پذیرش مسئولیت در این رده فکر کنم.

ابراهیم زاده درخصوص انتخاب دستیاران خود در تیم "ب" ، گفت: هر موقعی که زمینه برای حضور من در این تیم فراهم شد در این مورد صحبت خواهم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از تیم های لیگ برتری پیشنهادی داشته است؟، گفت: در این مورد هم بعد از تصمیم گیری پیرامون حضور در تیم "ب" صحبت خواهم کرد.

کد مطلب 655277

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