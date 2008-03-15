ترکیب منتخبان مجلس هشتم از ائتلاف فراگیر اصولگرایان و حزب توسعه و عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طلایی نیک دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی حضور گسترده مردم در انتخابات 24 اسفند را نشانه دیگری از بلوغ سیاسی و ملی خواند و افزود : حزب توسعه و عدالت با تجلیل از هوشمندی و مسئولیت شناسی ملی آحاد مردم در انتخابات مجلس هشتم، شرکت گسترده ملت ایران در انتخابات را پاسخ شفاف و قاطع به دشمنان و پشتوانه دیگری برای پیشرفت ملی می داند.
طلایی نیک اعلام کرد: تاکنون با اعلام نتایج انتخابات در حوزه شهرستانها 71 نامزد شامل 28 کاندیدای اختصاصی از 43 کاندیدای حمایتی و مشترک حزب توسعه و عدالت در مرحله اول منتخب مردم شده اند و 23 نامزد اختصاصی و حمایتی حزب توسعه و عدالت علاوه بر 71 نامزد مرحله اول به دور دوم راه یافته اند.
دبیر کل حزب توسعه و عدالت ، اسامی منتخبان مردم در شهرستانها شامل نامزدهای اختصاصی و مورد حمایت را بدین شرح اعلام کرد :
الف - اسامی نامزدهای اختصاصی حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگیر اصولگرایان منتخب مردم (28 نفر)
1 - مراغه و عجبشیر: یوسف نجفی
2- ملکان: سلمان خدادادی
3- بوکان: قسیم عثمانی
4- ارومیه : سید سلمان ذاکری
5- اردستان : طباطبایی نژاد
6- کرج : اکبریان
7- ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد : محمد حسین نژاد فلاح
8- خرمشهر: مصطفی مطور زاده
9- رامهرمز و رامشیر: سید ناصر موسوی
10- دشت آزادگان: هاشم سواری
11- بهبهان: حاجی موحد
12- شاهرود: کاظم جلالی
13- زابل: ده مرده
14- قروه: سید عماد حسینی
15- سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور
16- علی آباد کتول: قره خانی
17- لنگرود: مهرداد لاهوتی
18- لاهیجان و ساهکل: یوسف قاسمی
19- قائمشهر و سوادکوه: ادیانی
20- اراک و کمیجان: سید احمد لطفی
21 و 22- بندرعباس، حاجی آباد، ابوموسی وقشم: محمد آشوری تازیانی و امین فرج زاده
23- اسدآباد : اکبر رنجبرزاده
24- ملایر: رحیمی
25- آوج و بوئین زهرا: روح الله عباسپور
26- مسجد سلیمان : امیدوار رضایی
27- اسلام آباد غرب : حشمت الله فلاحت پیشه
28- ساوه: حسین اسلامی
ب- اسامی نامزدهای حمایتی و مشترک حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگیراصولگرایان منتخب مردم : (43 نفر)
1- قم: علی لاریجانی و علی بنائی
2- تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده
3- کلیبر: ارسلان فتحی پور
4- سلماس : علی اکبر آقایی
5- میاندوآب : جهان بخش محبی نیا
6- نائین : حسن حسنی بافرانی
7- برخوار و میمه: سید محمود حسینی دولت آبادی
8- شهرضا: عوض حیدرپور شهرضائی
9- کاشان : اصغر گرانمایه پور
10- فریدن و فریدون شهر: بهمن محمدی
11- گلپایگان و خوانسار : نکونام
12- طرقبه و چناران: محمد دهقان
13- نیشابور: سبحانی نیا
14- سبزوار : سبحانی فر
15- بجنورد: موسی الرضا ثروتی
16- اسفراین: هادی قوامی
17- شوش : سید جاسم ساعدی
18- ماهنشان: رضا عبداللهی
19- زابل : نورا
20- زاهدان: حسینعلی شهریار
21- استهبان: سقائی
22- فسا: دوگانی
23- زرند: حسین امیری خامکانی
24- کرمان و راور: کریمی
25- رفسنجان: حسین هاشمیان
26- بویراحمد و دنا: ستار هدایت خواه
27- انزلی: خسته بند
28- زودبار: صمد مرعشی
29- صومعه سرا: سیدکاظم دلخوش
30- بروجرد: علاءالدین بروجردی
31- درود و ازنا: عزت الله دهقان
32- سلسله و دلفان: محمد محمدی
33- بهشهر و نکا: مقیمی
34- ساری: یوسف نژاد
35- قائمشهر و سوادکوه: عزت الله اکبری
36- بابل: نریمان
37- نوشهر و چالوس: محسنی بندپی
38- نور و محمودآباد : احمد ناطق نوری
39- آمل و لاریجان: عزت الله یوسفیان ملا
40- خمین: مقیمی
41- تفرش و آشتیان: بهمن اخوان
42- رزن : محمد مهدی مفتح
ج- نامزدهای حمایتی حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگیراصولگرایان راه یافته به دور دوم: (23 نفر)
1- سراب و مهربان: مجید نصیرپور
2- شبستر: مطهری
3- همدان: سیدمرتضی حسنی حلم و سید محمد کاظم حجازی
4- میانه : محمدرضا حاجی اصغری
5- ارومیه: جواد جهانگیرزاده
6- نجف آباد : محمد مهدی مظاهری
7- ایلام: داریوش قمری
8- سبزوار: سبحانی فر
9- اهواز: زیبا صالح پور
10 - آبادان: دهدشتی و گزاری
11- بندر ماهشهر: کمال دانشیار
12- ایذه و باغملک: دهقان
13- قصر شیرین: فتح الله حسینی
14- گرگان: ناصری
15- خرم آباد : رحیمی نسب و آقامحمدی
16- آباده: محمود محمدی
17- سنندج : امین شعبانی
18- ملایر: سید حسن فاضلیان
19- رشت: کوچکی نژاد و آقازاده
20- مرودشت : شبانپور
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