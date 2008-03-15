ترکیب منتخبان مجلس هشتم از ائتلاف فراگیر اصولگرایان و حزب توسعه و عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طلایی نیک دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی حضور گسترده مردم در انتخابات 24 اسفند را نشانه دیگری از بلوغ سیاسی و ملی خواند و افزود : حزب توسعه و عدالت با تجلیل از هوشمندی و مسئولیت شناسی ملی آحاد مردم در انتخابات مجلس هشتم، شرکت گسترده ملت ایران در انتخابات را پاسخ شفاف و قاطع به دشمنان و پشتوانه دیگری برای پیشرفت ملی می داند.

طلایی نیک اعلام کرد: تاکنون با اعلام نتایج انتخابات در حوزه شهرستانها 71 نامزد شامل 28 کاندیدای اختصاصی از 43 کاندیدای حمایتی و مشترک حزب توسعه و عدالت در مرحله اول منتخب مردم شده اند و 23 نامزد اختصاصی و حمایتی حزب توسعه و عدالت علاوه بر 71 نامزد مرحله اول به دور دوم راه یافته اند.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت ، اسامی منتخبان مردم در شهرستانها شامل نامزدهای اختصاصی و مورد حمایت را بدین شرح اعلام کرد :

الف - اسامی نامزدهای اختصاصی حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگیر اصولگرایان منتخب مردم (28 نفر)

1 - مراغه و عجبشیر: یوسف نجفی

2- ملکان: سلمان خدادادی

3- بوکان: قسیم عثمانی

4- ارومیه : سید سلمان ذاکری

5- اردستان : طباطبایی نژاد

6- کرج : اکبریان

7- ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد : محمد حسین نژاد فلاح

8- خرمشهر: مصطفی مطور زاده

9- رامهرمز و رامشیر: سید ناصر موسوی

10- دشت آزادگان: هاشم سواری

11- بهبهان: حاجی موحد

12- شاهرود: کاظم جلالی

13- زابل: ده مرده

14- قروه: سید عماد حسینی

15- سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور

16- علی آباد کتول: قره خانی

17- لنگرود: مهرداد لاهوتی

18- لاهیجان و ساهکل: یوسف قاسمی

19- قائمشهر و سوادکوه: ادیانی

20- اراک و کمیجان: سید احمد لطفی

21 و 22- بندرعباس، حاجی آباد، ابوموسی وقشم: محمد آشوری تازیانی و امین فرج زاده

23- اسدآباد : اکبر رنجبرزاده

24- ملایر: رحیمی

25- آوج و بوئین زهرا: روح الله عباسپور

26- مسجد سلیمان : امیدوار رضایی

27- اسلام آباد غرب : حشمت الله فلاحت پیشه

28- ساوه: حسین اسلامی

ب- اسامی نامزدهای حمایتی و مشترک حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگیراصولگرایان منتخب مردم : (43 نفر)

1- قم: علی لاریجانی و علی بنائی

2- تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده

3- کلیبر: ارسلان فتحی پور

4- سلماس : علی اکبر آقایی

5- میاندوآب : جهان بخش محبی نیا

6- نائین : حسن حسنی بافرانی

7- برخوار و میمه: سید محمود حسینی دولت آبادی

8- شهرضا: عوض حیدرپور شهرضائی

9- کاشان : اصغر گرانمایه پور

10- فریدن و فریدون شهر: بهمن محمدی

11- گلپایگان و خوانسار : نکونام

12- طرقبه و چناران: محمد دهقان

13- نیشابور: سبحانی نیا

14- سبزوار : سبحانی فر

15- بجنورد: موسی الرضا ثروتی

16- اسفراین: هادی قوامی

17- شوش : سید جاسم ساعدی

18- ماهنشان: رضا عبداللهی

19- زابل : نورا

20- زاهدان: حسینعلی شهریار

21- استهبان: سقائی

22- فسا: دوگانی

23- زرند: حسین امیری خامکانی

24- کرمان و راور: کریمی

25- رفسنجان: حسین هاشمیان

26- بویراحمد و دنا: ستار هدایت خواه

27- انزلی: خسته بند

28- زودبار: صمد مرعشی

29- صومعه سرا: سیدکاظم دلخوش

30- بروجرد: علاءالدین بروجردی

31- درود و ازنا: عزت الله دهقان

32- سلسله و دلفان: محمد محمدی

33- بهشهر و نکا: مقیمی

34- ساری: یوسف نژاد

35- قائمشهر و سوادکوه: عزت الله اکبری

36- بابل: نریمان

37- نوشهر و چالوس: محسنی بندپی

38- نور و محمودآباد : احمد ناطق نوری

39- آمل و لاریجان: عزت الله یوسفیان ملا

40- خمین: مقیمی

41- تفرش و آشتیان: بهمن اخوان

42- رزن : محمد مهدی مفتح

ج- نامزدهای حمایتی حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگیراصولگرایان راه یافته به دور دوم: (23 نفر)

1- سراب و مهربان: مجید نصیرپور

2- شبستر: مطهری

3- همدان: سیدمرتضی حسنی حلم و سید محمد کاظم حجازی

4- میانه : محمدرضا حاجی اصغری

5- ارومیه: جواد جهانگیرزاده

6- نجف آباد : محمد مهدی مظاهری

7- ایلام: داریوش قمری

8- سبزوار: سبحانی فر

9- اهواز: زیبا صالح پور

10 - آبادان: دهدشتی و گزاری

11- بندر ماهشهر: کمال دانشیار

12- ایذه و باغملک: دهقان

13- قصر شیرین: فتح الله حسینی

14- گرگان: ناصری

15- خرم آباد : رحیمی نسب و آقامحمدی

16- آباده: محمود محمدی

17- سنندج : امین شعبانی

18- ملایر: سید حسن فاضلیان

19- رشت: کوچکی نژاد و آقازاده

20- مرودشت : شبانپور