شکست نزدیک صباباتری در فینال / نماینده لبنان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی تیم الریاضی لبنان به لطف تنها یک امتیاز و با نتیجه 83 بر82 از سد صباباتری گذشت و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.

شاگردان مهران شاهین طبع پس از آنکه کوارترهای اول و دوم دیدار با الریاضی را به ترتیب با نتایج (18 بر17) و (18 بر15) به سود خود خاتمه دادند در کوارتر سوم با نتیجه (25 بر21) مغلوب شدند. نتیجه تلاش دو تیم در کوارتر چهارم نیز به تساوی (20 بر20) انجامید.

بدین ترتیب نتیجه بدست آمده در مجموع چهار کوارتر به تساوی 77 بر77 منجر شد تا کار دو تیم برای معرفی قهرمان یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به وقت اضافه کشیده شود.

در زمان اضافه بازیکنان الریاضی چهره برتر میدان بودند و با برتری 13 بر12 مقابل نماینده کشورمان در مجموع به پیروزی 83 بر82 دست یافته و جام قهرمانی را از آن خود کردند.