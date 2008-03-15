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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۱

اظهارات طالبانی درباره ساختار دولت عراق

رئیس جمهوری عراق گفت که ائتلاف کردها از پست های کلیدی در دولت این کشور صرف نظر نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، جلال طالبانی این مطلب را پس از دیدار با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در شهر اربیل در کنفرانسی مطبوعاتی بیان داشت.

وی گفت: از پست های کلیدی در دولت عراق صرف نظر نمی کنیم زیرا در اختیار داشتن این پست ها حق ما است.

نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است در دولت خود به منظور تقویت عملکرد آن تعدیلات و تغییراتی صورت دهد.

فواد معصوم رئیس ائتلاف کردها در پارلمان عراق پیشتر گفته بود که سخن از تغییر در وزارتخانه های کلیدی یا جایگزینی آن زود است.

وی بر پافشاری ائتلاف کردها به ادامه تصدی پست وزارت امور خارجه عراق که هم اکنون در دست هوشیار زیباری است، تاکید کرده بود.

کد مطلب 655283

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