عنایتی و خطیبی صدرنشین را متوقف کردند / گلزنی کاظمیان برای الشباب

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات، عصر امروز تیم های الامارات و الشباب به دیدار هم رفتند که حاصل تلاش شان در پایان به نتیجه تساوی 2 بر2 انجامید.

الشباب که تا پیش از برگزاری این بازی با 28 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات بود، در حالی مقابل حریف قعرجدولی خود متوقف شد که در نیمه اول با گل های ولید عباس (10) و جواد کاظمیان (31 - پنالتی) از میهمان خود پیش بود.

در نیمه دوم تیم الامارات با اتکا به توان مثلث ایرانی خود رضا عنایتی، رسول خطیبی و مهدی رجب زاده آهنگ دروازه حریف کرد و با استفاده از 10 نفره شدن تیم الشباب که از دقیقه 42 با اخراج عبدالله درویش با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد، بازی را به تساوی کشاند. ابتدا رسول خطیبی در دقیقه 77 اختلاف را به یک گل رساند و با گل دقیقه 1+90 رضا عنایتی کار به تساوی کشیده شد.

با این تساوی الشباب 29 امتیازی شد و صدرنشین جدول رده بندی باقی ماند، الامارات نیز با 11 امتیاز کماکان قعرنشین جدول رده بندی است.

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امشب با دیدار حتا - الشارجه ادامه پیدا می کند. جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

1- الشباب 29 امتیاز

2- الجزیره 27 امتیاز

3- الشعب 26 امتیاز

4- الاهلی 24 امتیاز

5- الشارجه 22 امتیاز

6- العین 21 امتیاز

7- النصر 20 امتیاز

8- الوصل 18 امتیاز

9- الظفره 14 امتیاز

10- الوحده 13 امتیاز- تفاضل گل 7-

11- حتا 13 امتیاز- تفاضل گل 10-

12- الامارات 11 امتیاز