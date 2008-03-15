حضور حماسی مردم جنگ روانی دشمن را به حبابی پوچ تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ملت آزاده و سربلند! هم‌میهنان عزیز

این بار نیز حضور پر قدرت و حماسه‌آمیز شما بر مکر دشمنان غلبه کرد و حجم سنگینِ جنگ‌ روانی دشمن برای بی‌رونق ساختن انتخابات را به حبابی پوچ و هرزه‌گرد بدل ساخت. اینک جمهوری اسلامی با برگزاری حدود 30 انتخابات مردمی و آزاد در کمتر از 30 سال و در شرایط سخت و آسان نشان داده است که صادق‌ترین نظام مردمسالار در جهان جدید است و بدینگونه است که الگوهای مادی از دموکراسیهای دین‌گریز تا استبدادهای فردی و حزبی و صنفی، به تدریج در چشم هوشمندان جامعه‌ جهانی مورد سئوال و تردید اساسی قرار خواهد گرفت.

در غوغای آن همه ناسازگاریهای جعلی و دروغین میان جمهوریت و اسلامیت، اینک نظام مردمی و اسلامیِ شما همه‌ مدلهای ضدّ دینی یا ضد مردمی را به چالش کشیده است.

با همت و هشیاری شما یکبار دیگر همه ترفندهای شیطانی، از صدور قطعنامه و تحریم انتخابات تا دعوت ناظران بیگانه به دخالت در حقوق و زندگی مردم، از سیاه‌نمایی در خصوص مدیریت کشور تا ترساندن مردم از خطر حمله‌ دشمن، از تهمت سالم‌ نبودن انتخابات تا تلقین دلسردی و بی‌تفاوتی مردم، و به خصوص پیشگویی های تبلیغاتی و شیطانی درباره‌ مشارکت نکردن جوانان،‌ همه و همه به سنگ خورد و درهم شکست.

ملّت شریف و مسئولیت‌شناس ایران از زن و مرد، پیر و جوان، شهری و روستایی بار دیگر به نام خدا به میدان آمدند تا مجلس شورای اسلامی را به نمایندگان خود بسپرند و مجلسی آگاه، متدین، نخبه، ضد استکبار و مقتدر و دردشناس و مردمگرا برای چهار سال آینده فراهم آوردند.

اینجانب خاشعانه و با همه‌ وجود خداوند حکیم و عزیز را سپاس می گویم و از شما مردم بزرگوار عمیقاً تشکر می کنم که به توفیق الهی و با عزم راسخ خود چنین صحنه باشکوهی را رقم زدید و اتحاد ملی را در پایان سالی که به این نام نامیده شده به نمایش درآوردید. بویژه باید از جوانان عزیز تشکر کنم که برابر آمار، سهم بزرگی از این مشارکت همگانی را بر دوش گرفتند و با اینکه حداقلِ سن انتخاب سه سال ارتقاء یافت و چند میلیون نوجوان کمتر از هجده سال از شرکت در انتخابات محروم شدند، میلیونها جوان زیر 30 سال به سوی صندوقهای رأی شتافتند و با حضور شور انگیز خود نشان دادند که پسران و دختران نسل بعد آماده‌ تحویل گرفتن این جمهوری مقدس می باشند که خونبهای دهها هزار شهید و محصول مبارزه سالهای متمادی ملت ایران است. شما نشان دادید که انقلاب اسلامی زنده است و با گذر زمان بالنده‌تر می شود.

لازم می دانم از همه جریانهای سیاسی که با احساس مسئولیت در این آزمون بزرگ شرکت کرده‌اند، و نیز از مجریان و ناظران انتخابات که با تلاش طاقت‌فرسا بار این مسئولیت قانونی را بر دوش کشیدند و با صداقت و امانت،‌ آراء مردم را صیانت نمودند، و از رسانه‌ ملی که با هنرمندی و ابتکار فضای حماسه وحضور را رونق بخشید و از متصدیان نظم و امنیت که آسایش ذهنی مردم را تأمین کردند و از دیگر رسانه‌ها که به هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات کمک کردند و از نامزدهای رأی آورده و یا رأی نیاورده و سرانجام از نمایندگان مجلس هفتم که دوره‌ نمایندگی را در خدمت مردم گذرانیدند صمیمانه سپاسگزاری کنم.

امید است با کمک و توفیق الهی و با توجهات حضرت بقیة‌الله‌ ارواحنافداه مجلس هشتم با احساس بار مسئولیت دینی و انقلابی خود به پیشرفت روزافزون کشور و عزت ملی و شاداب تر کردن جمهوری اسلامی نائل گردد. انشاءالله.

سیّدعلی خامنه‌ای

25/اسفند/1386