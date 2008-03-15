شهروندان انگلیسی خواستار خروج کشورشان از عراق و افغانستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بین 30 تا 40 هزار انگلیسی در خیابان های لندن دست به برگزاری تظاهراتی زدند و خواسته خود را برای بازگشت هرچه سریعتر سربازانشان از کشورهای عراق و افغانستان به دولت و جهانیان اعلام کردند.

تظاهرکنندگان همچنین خواستار پایان محاصره نوار غزه ازسوی نیروهای رژیم اسرائیل شدند.

آنان عقیده داشتند که "تونی بلر" نخست وزیر سابق و "گوردون براون" جانشین وی باید به جرم جنایات جنگی ازسوی دادگاه بین المللی لاهه محاکمه شوند.

نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا در روز 19 مارس سال 2003 میلادی به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کردند و رژیم دیکتاتوری صدام حسین را سرنگون کردند.