حضور غرورآفرین ملت داغ پشیمانی و ننگ بر پیشانی دشمنان نشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد همچنین در این پیام، پیروزی شیرین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگوار ایران تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد منتخبان ملت، فرصت خدمت به مردم فهیم و انقلابی را مغتنم شمارند.



متن کامل پیام رئیس‌جمهور به این شرح است : به فضل الهی در آخرین جمعه اسفند ماه 1386 یکبار دیگر سرزمین آسمانی ایران نور باران شد و زمین از حمل قدوم زنان و مردان آگاه، مصمم و مؤمن در دیار پاکی و سرافرازی به خود بالید.

ملت تاریخ‌ساز ایران با هوشمندی و عزم راسخ به میدان آمد و از هویت، آرمان و همه حقوق خود به ویژه حق بهره‌مندی از همه ظرفیت انرژی هسته‌ای با اقتدار مثال زدنی پاسداری کرد.

در اوج جنگ روانی دشمن و در حالی که شرایط پایان سال و شیوه جدید اخذ رأی دشواری‌هایی را فرارو نهاده بود حضور گسترده، کم‌نظیر و غرور‌آفرین مردم به ویژه جوانان در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سرنوشت، داغ پشیمانی، ننگ و یأس را بر پیشانی دشمن بدسگال کوبید و مهر تأیید دیگری بر پیشتازی رهبری و ملت ایران در مسیر تعالی، خداپرستی و عدالت‌طلبی جهانیان گردید و نشان داد که این ملت از مناسبات تحمیلی قدرت‌های سلطه‌گر عبور کرده است.

اینجانب ضمن مباهات به خدمتگزاری چنین ملتی، این پیروزی شیرین را به رهبری عزیز و گرانقدر و ملت بزرگوار ایران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

در پایان از تمامی کسانی که در خلق این حماسه ماندگار مجاهدت کردند اعم از داوطلبان، مجریان، ناظران و رسانه‌ها تقدیر می‌کنم و امیدوارم منتخبان ملت فرصت خدمت به مردم فهیم و انقلابی را مغتنم شمارند و همگان با همدلی و همراهی در مسیر شکوفایی و تعالی کشور عزیزمان گام بردارند.