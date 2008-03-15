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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۱۷

پیام رئیس جمهور /

حضور غرورآفرین ملت داغ پشیمانی و ننگ بر پیشانی دشمنان نشاند

حضور غرورآفرین ملت داغ پشیمانی و ننگ بر پیشانی دشمنان نشاند

رئیس‌جمهور در پیامی حضور گسترده، کم‌نظیر و غرورآفرین مردم به ویژه جوانان را در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چشمگیر خواند و تصریح کرد : ملت تاریخ‌ساز ایران با هوشمندی و عزم راسخ به میدان آمد و از هویت، آرمان و همه حقوق خود به ویژه حق بهره‌مندی از همه ظرفیت انرژی هسته‌ای با اقتدار مثال زدنی پاسداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد همچنین در این پیام، پیروزی شیرین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگوار ایران تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد منتخبان ملت، فرصت خدمت به مردم فهیم و انقلابی را مغتنم شمارند.

متن کامل پیام رئیس‌جمهور به این شرح است : به فضل الهی در آخرین جمعه اسفند ماه 1386 یکبار دیگر سرزمین آسمانی ایران نور باران شد و زمین از حمل قدوم زنان و مردان آگاه، مصمم و مؤمن در دیار پاکی و سرافرازی به خود بالید.

ملت تاریخ‌ساز ایران با هوشمندی و عزم راسخ به میدان آمد و از هویت، آرمان و همه حقوق خود به ویژه حق بهره‌مندی از همه ظرفیت انرژی هسته‌ای با اقتدار مثال زدنی پاسداری کرد.

در اوج جنگ روانی دشمن و در حالی که شرایط پایان سال و شیوه جدید اخذ رأی دشواری‌هایی را فرارو نهاده بود حضور گسترده، کم‌نظیر و غرور‌آفرین مردم به ویژه جوانان در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سرنوشت، داغ پشیمانی، ننگ و یأس را بر پیشانی دشمن بدسگال کوبید و مهر تأیید دیگری بر پیشتازی رهبری و ملت ایران در مسیر تعالی، خداپرستی و عدالت‌طلبی جهانیان گردید و نشان داد که این ملت از مناسبات تحمیلی قدرت‌های سلطه‌گر عبور کرده است.

اینجانب ضمن مباهات به خدمتگزاری چنین ملتی، این پیروزی شیرین را به رهبری عزیز و گرانقدر و ملت بزرگوار ایران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

در پایان از تمامی کسانی که در خلق این حماسه ماندگار مجاهدت کردند اعم از داوطلبان، مجریان، ناظران و رسانه‌ها تقدیر می‌کنم و امیدوارم منتخبان ملت فرصت خدمت به مردم فهیم و انقلابی را مغتنم شمارند و همگان با همدلی و همراهی در مسیر شکوفایی و تعالی کشور عزیزمان گام بردارند.

کد مطلب 655300

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