علی شیمیایی احتمالا فردا اعدام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "اراس عبد" در گفتگو با خبرگزاری اصوات العراق اظهار داشت: جمعیت قربانیان حلبچه اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می دهد حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی فردا (یکشنبه) همزمان با چهلمین سالگرد کشتار حلبچه اجرا خواهد شد.

برپایه این گزارش، یک منبع آگاه در دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اواخر ماه گذشته تایید حکم اعدام علی شیمیایی توسط شورای ریاست جمهوری عراق را اعلام کرده بود.



دادگاه عالی جنایی عراق در ژوئن گذشته، علی شیمیایی و"سلطان هاشم" وزیر دفاع رژیم بعثی سابق و "حسین رشید" از فرماندهان ارتش این رژیم را به جرم دست داشتن درعملیات انفال در سال های 1987-1988 میلادی (کشتار کردها) به اعدام محکوم کرد.

در جریان این عملیات ارتش صدام در حدود 182 هزار نفر را کشته و چندین روستا را نابود کرد. درعملیات انفال علیه مردم شهر حلبچه از سلاح شیمیایی استفاده شد که در اثر آن تقریبا 5 هزار کرد عراقی از جمله زنان و کودکان جان سپردند.



به همین خاطر به المجید که فرماندهی عملیات انفال را برعهده داشت لقب "علی شیمیایی " داده شده و برای کردها به صورت یکی از منفورترین چهره های رژیم صدام درآمد.