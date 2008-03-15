منچستریونایتد به صدر جدول صعود کرد / پیروزی چلسی و لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته سی ام رقابت های لیگ برتر انگلستان عصر امروز با برگزاری پنج مسابقه آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال منچستریونایتد در زمین دربی کانتی با یک گل به برتری دست یافت.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه پراید پارک برگزار شد، کریستیانو رونالدو ( دقیقه76) تک گل تیم فوتبال منچستر یونایتد را به ثمر رساند تا این تیم با 67 امتیاز به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر بدست آمد:

* لیورپول 2 - ردینگ صفر

گل ها: ماسکرانو(19) و تورس(48) برای لیورپول

* پورتسموث 2 - آستون ویلا صفر

گل ها: دفو(11) و رئوکوکر(38-گل به خودی) برای پورتسموث

* ساندرلند صفر - چلسی یک

گل: جان تری (10) برای چلسی

* وستهام 2 - بلکبرن یک

گل ها: آشتون(39) و سه آرس(81) برای وستهام - کروز(19) برای بلکبرن

آخرین دیدار از روز نخست هفته سی ام رقابت های لیگ برتر امشب با برگزاری دیدار آرسنال با میدلزبرو به پایان می رسد. برنامه سایر دیدارهای هفته سی ام رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه 26/12/86

* فولهام - اورتون

* ویگان - بولتون

* منچسترسیتی - تاتنهام

دوشنبه 27/12/86

* بیرمنگام - نیوکاسل

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 67 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- آرسنال 66 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- چلسی 64 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- لیورپول 59 امتیاز

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18- بولتون 25 امتیاز (2 بازی کمتر)

19- فولهام 20 امتیاز(یک بازی کمتر)

20- دربی کانتی 10 امتیاز