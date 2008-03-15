شورای نگهبان از حضور پرشور مردم در انتخابات تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه شورای نگهبان به این شرح است : در سایه لطف و عنایت خداوند متعال و با حضور پرشور مردم متدین، انقلابی و شجاع ایران اسلامی عرصه هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تجلیگاه برگ زرین دیگری از تاریخ انقلاب اسلامی ایران شد.



بی گمان حماسه ای که ملت ایران در 24 اسفند ماه آفرید نه تنها شجره تنومند انقلاب اسلامی را تناورتر خواهد ساخت بلکه یکبار دیگر پاسخی محکم به تهدیدات پوشالین دشمنان اسلام و ملت مسلمان ایران بود.



دشمنانی که با ترفندهای رسانه‌ای و عملیات روانی خود می کوشیدند سودای عدم حضور مردم در پای صندوقهای رأی را جامه عمل پوشند اکنون با مشاهده این حضور شکوهمند، به ناچار اقتدار و حماسه آفرینی مردم عزیز میهن اسلامی ایران را پذیرفتند.



بی گمان حضور در این حماسه پرشور و ناامید ساختن دشمنان اسلام و انقلاب رضایت خداوند و خشنودی ائمه اطهار(ع) و شادی روح بلند امام بزرگوار (ره) و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی را همراه دارد و امیداوریم برکات آن نصیب سرزمین و مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی گردد.



امید است مسئولان کشور و منتخبان ملت در مجلس هشتم، قدردان مردم شریف همیشه در صحنه باشند و انشاءالله در مجلس آینده با به کارگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ضمن پاسداشت از دستاوردهای ملت عزیز ایران، برای رفع نیازهای اساسی جامعه اسلامی تلاش کنند.



شورای نگهبان در پایان این پیام ضمن تشکر از کلیه داوطلبان محترم و نیز کلیه احزاب و گروههای سیاسی که با احساس مسئولیت در خلق این حماسه عظیم و پرشور دینی- ملی مشارکت نموده اند این اطمینان را به آحاد ملت شریف ایران می دهد که تمامی تلاش خود را برای صیانت از آرای مردم و حصول اطمینان از صحت و سلامت انتخابات به کار خواهد بست.