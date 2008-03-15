مدارس استان تهران فردا تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است با توجه به سئوالات مکرر شهروندان استان تهران در این زمینه، ستاد انتخابات استان تهران اعلام می دارد هیچیک از مدارس استان تهران تعطیل نیست و دانش آموزان موظفند سر کلاسهای درس حضور داشته باشند.