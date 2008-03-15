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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۵۹

مدارس استان تهران فردا تعطیل نیست

مدارس استان تهران فردا تعطیل نیست

ستاد انتخابات استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی فردا یکشنبه 26/12/86 دایر است و فعالیت عادی خود را سپری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است با توجه به سئوالات مکرر شهروندان استان تهران در این زمینه، ستاد انتخابات استان تهران اعلام می دارد هیچیک از مدارس استان تهران تعطیل نیست و دانش آموزان  موظفند سر کلاسهای درس حضور داشته باشند.

 

کد مطلب 655315

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