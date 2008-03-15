اصلاح طلبان برای تشکر به وزارت کشور رفتند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر درستاد انتخابات کشور، جواد اطاعت نامزد مشترک ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم با حضور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده و جمعی از نامزدهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی جهت تشکر وقدردانی از زحمات دست اندرکاران انتخابات به وزارت کشور آمده ایم.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات 24 اسفند افزود: این حضور بیانگر آگاهی و شعور سیاسی بالای مردم ما است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درمورد شرایط نظارت بر انتخابات در تهران گفت: به دلیل تنوع سلایق و تعداد زیاد نامزدها ، نمایندگان ما جهت نظارت بر کار انتخابات به وزارت کشور معرفی شدند و مسئولان وزارت کشور همکاری خوبی با نمایندگان ما داشتند.

وی گفت : گزارشات غیر رسمی رسیده به ما حاکی از پیروزی نسبی اصلاح طلبان در تهران است .

اطاعت با بیان اینکه ما خواستار تسهیل در روند اعلام نتایج انتخابات بخصوص در شهر تهران هستیم خاطرنشان کرد: اینکه برخی خبرگزاری ها اخبار متفاوتی از پیروزی نامزدهای انتخاباتی ارائه می کنند، موجب تشویش اذهان عمومی می شود و نگران کننده است.

وی در پایان با اشاره به جلسه ظهر امروز خود و جمعی از اصلاح طلبان با وزیر کشور و معاون سیاسی وی تصریح کرد: در این جلسه با حضور حسین مرعشی به عنوان قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و انصاری ، جهانگیری و بنده به عنوان نامزدهای اصلاح طلبان با وزیر کشور و معاون سیاسی وی آخرین تحولات انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.