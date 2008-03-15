نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در22 شهر دیگر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در22 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد :

125- در حـوزه انتخابیه سمیرم : بهروز جعفری



126- در حـوزه انتخابیه میناب، رودان و جاسک : سیدعلی میرخلیلی

127- در حـوزه انتخابیه شادگان: مجید ناصری نژاد

128- در حوزه انتخابیه مسجد سلیمان ، لالی و بخش هفتگل : امیدوار رضائی میرقائد



129- حوزه انتخابیه کردکوی ،ترکمن و بندرگز: محمدجواد نظری مهر و عبدالحکیم فیروزی به دوره دوم رفتند.



130- در حوزه انتخابیه آبادان : جواد سعدون زاده ، سیدعلی موسوی ، سید حسن دهدشتی، عبداله کعبی ، محمد گذاری و محمد سعید انصاری به دوره دوم رفتند.



131-در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک : سید هادی طباطبایی وعلی رضا دهقانی به دوره دوم رفتند



132- در حوزه انتخابیه دهلران ، دره شهر و آبدانان : علی عزتی و ماجد نظری به دوره دوم رفتند



133 - در حوزه انتخابیه نجف آباد ، تیران و کرون :حمید سعادت و محمد مهدی مظاهری تهرانی به دوره دوم رفتند

134- در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج : عباسعلی رستمی ثانی و هادی شوشتری به دوره دوم رفتند

135- در حـوزه انتخابیه اندیمشک : فریدون حسنوند

136- در حـوزه انتخابیه کوهدشت : علی شاهرخی قبادی

137- در حـوزه انتخابیه درود و ازنا: عزت اله دهقانی

138- در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد : علی اسلامی پناه

139- در حوزه انتخابیه ورزقان: رضا علیزاده

140 - در حوزه انتخابیه بوشهر ، گناوه و دیلم : غلامعلی میگلی نژاد

141- در حوزه انتخابیه داراب و زرین : محمد مهدی افشاری

142- در حوزه انتخابیه فلاورجان : سیدناصر موسوی لارگانی

143- در حوزه انتخابیه خرم آباد محمدرضا ملکشاهی راد ، رضا رحیمی نسب ، ایرج عبدی و ابراهیم آقا محمدی به دوره دوم رفتند.



144- در حوزه انتخابیه ارومیه سید سلمان ذاکر به مجلس راه یافت و جواد جهانگیر زاده ، عبدالرحمن افشین ، نادر قاضی پور و فرامرز فتح نژاد به دوره دوم رفتند.



145- در حوزه انتخابیه زنجان و طارم : سعداله نصیری قیداری به مجلس راه یافت و جمشید انصاری و علی وقفچی به دوره دوم رفتند .



146- در حوزه انتخابیه شهرکرد: صادق سلیمی نبی و نصراله ترابی قهفرخی به دوره دوم رفتند .