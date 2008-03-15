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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۳:۴۷

لیست اولیه انتخابات تهران اعلام شد / حداد عادل در صدر

لیست اولیه انتخابات تهران اعلام شد / حداد عادل در صدر

اسامی نامزدهای منتخب مردم تهران برای ورود به مجلس شورای اسلامی ، با شمارش آرای 1504 صندوق و حاوی 621 هزار 642 رای ماخوذه اعلام شد .

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور ، اسامی این نامزد ها که از شمارش بیش از یک سوم کل صندوق های این حوزه انتخابیه بدست آمده است به این شرح است :

1- غلامعلی حداد عادل  267621

2- مرتضی آقا تهرانی 187553

3- احمد توکلی182515

4- محمدرضا باهنر175733

5- علی مطهری 170695

6- حسن غفوری فرد169036

7- سیدشهاب الدین صدر165462

8- بیژن نوباوه وطن161197

9- علی عباسپور تهرانی فرد159044

10- سید علیرضا مرندی158251

11 - حمیدرضا کاتوزیان149242

12- فاطمه آلیا144965

13- سید رضا اکرمی144098

14- اسماعیل کوثری142250

بقیه نامزدهای تهران پس از 14 نامزد حائز اکثریت آرا به این شرح  هستند:

15- روح الله حسینیان

16- فاطمه رهبر

17- اسدالله بادامچیان

18- لاله افتخاری

19- غلامرضا مصباحی مقدم

20- علی اصغر زارعی

21-علیرضا زاکانی

22- حسین نجابت

23- مهدی کوچک زاده

24- الیاس نادران

25- حمید رسایی

26- پرویز سروری

27- حسین فدایی آشیانی

28- زهره الهیان

29- نسرین سلطان خواه حقیقی

30 - طییه صفایی

31- مجید انصاری

32 - سهیلا جلودارزاده

33- علیرضا محجوب

34- سید محمود دعایی

35- اسحاق جهانگیری

36- الیاس حضرتی

37- الهه راستگو

38- محمد خوش چهره

39- سید محمد صدر

40 - محمد اشرفی اصفهانی

41- عباسعلی زالی

42-نجفقلی حبیبی

43- محمد قمی

44- جواد اطاعت

45- حسن عابدی جعفری

46- سید کامل تقوی نژاد

 

کد مطلب 655324

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