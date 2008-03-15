لیست اولیه انتخابات تهران اعلام شد / حداد عادل در صدر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور ، اسامی این نامزد ها که از شمارش بیش از یک سوم کل صندوق های این حوزه انتخابیه بدست آمده است به این شرح است :
1- غلامعلی حداد عادل 267621
2- مرتضی آقا تهرانی 187553
3- احمد توکلی182515
4- محمدرضا باهنر175733
5- علی مطهری 170695
6- حسن غفوری فرد169036
7- سیدشهاب الدین صدر165462
8- بیژن نوباوه وطن161197
9- علی عباسپور تهرانی فرد159044
10- سید علیرضا مرندی158251
11 - حمیدرضا کاتوزیان149242
12- فاطمه آلیا144965
13- سید رضا اکرمی144098
14- اسماعیل کوثری142250
بقیه نامزدهای تهران پس از 14 نامزد حائز اکثریت آرا به این شرح هستند:
15- روح الله حسینیان
16- فاطمه رهبر
17- اسدالله بادامچیان
18- لاله افتخاری
19- غلامرضا مصباحی مقدم
20- علی اصغر زارعی
21-علیرضا زاکانی
22- حسین نجابت
23- مهدی کوچک زاده
24- الیاس نادران
25- حمید رسایی
26- پرویز سروری
27- حسین فدایی آشیانی
28- زهره الهیان
29- نسرین سلطان خواه حقیقی
30 - طییه صفایی
31- مجید انصاری
32 - سهیلا جلودارزاده
33- علیرضا محجوب
34- سید محمود دعایی
35- اسحاق جهانگیری
36- الیاس حضرتی
37- الهه راستگو
38- محمد خوش چهره
39- سید محمد صدر
40 - محمد اشرفی اصفهانی
41- عباسعلی زالی
42-نجفقلی حبیبی
43- محمد قمی
44- جواد اطاعت
45- حسن عابدی جعفری
46- سید کامل تقوی نژاد
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