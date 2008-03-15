لاریجانی ؛ نماینده اول قم

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد از مجموع 327818 رأی مأخوذه از حوزه انتخابیه قم، علی اردشیر لاریجانی با 239436 رأی، رضا آشتیانی با 145425 رأی و علی بنایی با 97467 رأی حائز اکثریت آراء شدند.