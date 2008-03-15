  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۳:۳۹

لاریجانی ؛ نماینده اول قم

لاریجانی ؛ نماینده اول قم

با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم اعلام شد که علی لاریجانی ، رضا آشتیانی و علی بنایی از میان نامزدهای این حوزه حائز اکثریت آرا شدند .

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد از مجموع 327818 رأی مأخوذه از حوزه انتخابیه قم، علی اردشیر لاریجانی با 239436 رأی، رضا آشتیانی با 145425 رأی و علی بنایی با 97467 رأی حائز اکثریت آراء شدند.

 

کد مطلب 655326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها