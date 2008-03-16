برای برقراری صلح در فلسطین باید با حماس وارد مذاکره شویم

به گزارش خبرگزاری مهر،"فریتز کوهن" رئیس فراکسیون سبزها در مجلس آلمان در آستانه سفر آنجلا مرکل به فلسطین اشغالی، در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" بر لزوم مذاکره با حماس برای برقراری صلح در سرزمینهای اشغالی تاکید کرد.

وی خواهان برداشتن موانع موجود برای برقراری ارتباط با این گروه فلسطینی شده و اظهار داشت : اگر ما واقعا خواهان صلح در خاک فلسطین هستیم؛ باید با حماس وارد مذاکره شویم.

این مقام آلمانی درادامه لازمه گفتگو با حماس را برقراری آتش بس دانست و گفت : برای گفتگو با حماس هیچ گزینه ای جز برقراری آتش بس پایدار و بهبود شرایط انسانی و اقتصادی در نوارغزه وجود ندارد.

وی همچنین افزود: وقتی ما راه گفتگو را با حماس در پیش بگیریم؛ دیگر توجیهی برای اعمال خشونت وجود ندارد. آلمان باید مخالفت خود را با محاصره و انزوای حماس اعلام کند.

کوهن همچنین ازمرکل درخواست کرد که در سفرخود به فلسطین اشغالی، آشکارا ازشهرک سازی رژیم اشغاالگر درمناطق فلسطینی انتقاد کند.