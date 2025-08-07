سیروس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سلول‌های بنیادی بند ناف به عنوان یکی از منابع ارزشمند در درمان بیماری‌های صعب‌العلاج، از جمله دیابت نوع یک، در سال‌های اخیر مورد توجه مراکز علمی و درمانی قرار گرفته‌اند. در همین راستا، جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با راه‌اندازی واحد نمونه‌گیری و ذخیره‌سازی این سلول‌ها، گام مهمی در توسعه خدمات سلامت برداشته است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان، با اشاره به اهمیت این خدمات اظهار کرد: سلول‌های بنیادی بند ناف قابلیت درمان بیش از ۸۰ نوع بیماری را دارند و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌تواند در آینده برای کودک یا اعضای خانواده‌اش حیاتی باشد.

وی افزود: در مرکز امام علی شهرکرد، فرآیند نمونه‌گیری در اتاق عمل و هم‌زمان با زایمان انجام می‌شود. نمونه جفت و بند ناف که معمولاً دور ریخته می‌شود، بدون دریافت هزینه از خانواده‌ها جمع‌آوری شده و پس از بررسی‌های تخصصی، وارد مرحله نگهداری می‌شود.

رضایی درباره هزینه‌های این خدمات گفت: هزینه اولیه برای عقد قرارداد و نگهداری سلول‌ها حدود ۱۷ میلیون تومان است. همچنین، خانواده‌ها می‌توانند از تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی بدون سود بانک مهر ایران بهره‌مند شوند که بازپرداخت آن به صورت اقساطی خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش جهاد دانشگاهی در ارتقای سلامت جامعه تصریح کرد: ما تلاش داریم با ارائه خدمات تخصصی، مشاوره پزشکی، و تسهیلات مالی، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های درمانی سلول‌های بنیادی را برای همه اقشار جامعه فراهم کنیم.

گفتنی است، بانک سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور تحت نظارت سازمان‌های معتبر علمی فعالیت می‌کند و نمونه‌های جمع‌آوری‌شده در شرایط استاندارد نگهداری می‌شوند تا در صورت نیاز، قابلیت استفاده درمانی داشته باشند.