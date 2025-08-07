سید زاهدین چشمهخاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور سرابله - ایلام با ثبت بیش از ۱۸۰ هزار تردد، پرترددترین مسیر استان در این مدت بوده است.
وی افزود: پس از آن محور ایلام - صالحآباد در محدوده مهدیآباد با ۱۷۸ هزار تردد، دومین مسیر پرتردد استان گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام همچنین با اشاره به تردد زائران از مرز بینالمللی مهران بیان کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون در مجموع یک میلیون و ۸۷ هزار و ۷۸۷ نفر از این مرز تردد کردهاند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۶۲ هزار و ۵۹۴ نفر ورود و ۸۹۵ هزار و ۵۹۹ نفر خروجی زائران ایرانی را شامل میشود.
چشمه خاور عنوان کرد: همچنین ۸ هزار و ۳۵۵ نفر اتباع خارجی وارد کشور شده و ۲۱ هزار و ۲۳۹ نفر از زائران غیرایرانی از مرز مهران خارج شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: تردد زائران و حجم عبور و مرور در جادههای استان با نزدیک شدن به ایام اربعین در حال افزایش است و تمامی ظرفیتهای راهداری برای خدماترسانی به زائران بهکار گرفته شده است.
