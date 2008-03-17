شوراهای اسلامی بسترهای جذب سرمایه گذاری در روستاها را فراهم کنند

علی اکبر پراوزان فرماندار رشت در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: ظرفیتهای خوبی همچون کشاورزی و گردشگری، صنعتی و خدماتی در مناطق روستایی استان وجود دارد که با سرمایه گذاری تحول و توسعه روستای را به همراه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: شناسایی توانمندی ها، پتانسیل ها و مزیت های خوب سرمایه گذاری و اطلاع رسانی مناسب تحقق شکوفایی اقتصاد و توسعه روستایی را فراهم می کند.

پروازان با اشاره به اینکه توسعه روستایی یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری کلان در کشور است، گفت: مدیریت روستاها به شوراها و دهیاری ها سپرده شده و مدیریت روستایی در فرآیند توسعه روستایی یکپارچه و پایدار نقش اساسی دارد.

وی افزود: تشکیل شوراهای اسلامی در نواحی روستایی اقدامی بسیار موثر در فرآیند مشارکت مردم در سرنوشت خویش بوده و از طرفی موجب ترمیم خلاء مدیریتی که در چند دهه اخیر روستاییان با آن مواجه بودند، شده است.

فرماندار رشت عنوان کرد: شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذاری در مقیاس کوچک ومحلی می توانند کمبودهای موجود در روستاهای را به خوبی شناخته و نسبت به آن موارد برنامه ریزی کنند.

وی خاطر نشان کرد: شوراها، محور اتحاد و انسجام در حوزه کاری خود بوده و باید فرهنگ همکاری را بین روستاییان گسترش دهند .

پروزان یاد آورشد : با توجه به ابعاد پایداری روستایی و نقش محوری انسان در این فرآیند همکاری وتعامل بین مردم و شورا و دهیاری ضروری و تعامل مردم با شورا و دهیاری از اصول کلیدی است .

وی ادامه داد: شورا و دهیاری موفق است که دهیاران و اعضای شوراها توانمندی های توسعه ای منطقه را شناسایی و برای منافع بومی تلاش کنند.