به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"یاپ هوپ شفر" دبیرکل ناتو در یک کنفرانس امنیتی در بروکسل از افزایش سطح همکاری ناتو با روسیه ابراز امیدواری کرد.

یکی از سخنگویان ناتو گفت که این ائتلاف در حال مذاکره در زمینه توافقهایی درباره مسیرهای هوایی و زمینی برای نیروها و تجهیزات خود است . احتمالا این توافقها در زمان حضور "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در نشست ماه آینده ناتو در بخارست اعلام خواهد شد.

شفر خاطر نشان کرد :"امیدوارم که افغانستان بتواند جایی باشد که در آنجا ناتو و روسیه بتوانند گامهای بلندی برای همکاری هر چه نزدیکتر با یکدیگر بردارند."

دیپلماتهای غربی گفتند که در نشست شورای ناتو- روسیه در روز دوشنبه درباره " یک بسته از تحویلها" بحث و بررسی خواهد شد که شامل اجاره احتمالی هواپیماها و قطارهای روسی ، آموزش روسیه به خلبانان بالگردهای افغانستان و کمک به مقابله با مواد مخدر است.