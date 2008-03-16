شوشتری مدیرکل فروگاه سردار جنگل رشت در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: عمده بحث ما در استان بازرگانی و تردد مسافراست که با تقویت ناوگانها و ایجاد شرکتهای با امکانات جدید درعرصه هوانوردی یکی از فرودگاههای بسیار فعال کشور خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به پتانسیلی که استان به لحاظ جمعیت زیاد، همجواری با کشورهای آسیایی میانه، کارهای بسیار خوب و زیر بنایی عمرانی و اشتغال نیروهای ماهر گیلانی در خارج استان، تقاضا مسافرت هوایی به نحو مطلوب وجود دارد.

شوشتری همچنین بیان داشت: به دلیل توسعه گردشگری و کشاورزی استان و نبود راههای مواصلاتی مناسب کارمطالعاتی این فرودگاه از سال 1341 آغاز و در سال 48 در زمینی به وسعت 220 هکتار و به طول باند دو هزار و 300 متر برای پرواز مورد بهره برداری قرار گرفته است.

شوشتری عنوان کرد: هم اکنون به طور متوسط در هر هفته حدود 58 پرواز ازاین فروگاه به مقصدهای داخل و سوریه انجام می شود که باید با بستر سازی این میزان ارتقا یابد.

این مقام مسئول در فرودگاه سردار جنگل رشت خاطر نشان کرد: در دنیای هوانوردی فرودگاهها بسترهای لازم را فراهم می کند و شرکت های و آژانس ها امربازاریابی و پروازرا انجام می دهند.

وی در ادامه از توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت خبر داد.