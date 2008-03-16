به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته دو دیدار در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر هندبال کشور در اصفهان برگزارشد که طی آن فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه 32 بر 25 از سد تیم مدعی مس کرمان گذشت. سپاهان که هفته گذشته قهرمانی خود را در بیستمین دوره لیگ برتر مسجل کرده بود با کسب این پیروزی جشن قهرمانی را در سالن هندبال اصفهان گرفت.

شب گذشته طی مراسمی که با حضور علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران و برخی از مسئولین ورزش استان در سالن شهید سجادی برگزار شد برای دهمین بار کاپ قهرمانی لیگ به تیم فولاد مبارکه اصفهان اهداء شد. در دومین بازی شب گذشته نیز تیم فولاد نوین سپاهان در برابر هپکو اراک با نتیجه 28 بر 27 به پیروزی رسید.

امروز و در آخرین روز این لیگ تیم دانشگاه آزاد میزبان تیم پارس جنوبی است. شهرداری کرمان نیز با کارگران کرمانشاه دیدار خواهد داشت. تیم تربیت بدنی بهبهان نیز به دلیل سقوط به دسته یک از دور مسابقات انصراف داد. این تیم قرار بود امروز ساعت 16 میهمان تیم تربیت یزد باشد که با انصراف از این دیدار بازی با نتیجه 10 بر صفر به سود یزدی ها خاتمه یافت.

بیستمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور با حضور 10 تیم از شهریورماه سال جاری آغاز و امشب با شناخت تیم های دوم و سوم و رده بندی چهارم تا هشتم به کار خود پایان خواهد داد.