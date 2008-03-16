به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، پس از آنکه این کلیسا با عنوان کلیسای "مریم مقدس" روز جمعه 24 اسفند ماه از سوی دولت قطر افتتاح شد، حدود 15 هزار مسیحی با حضور نماینده واتیکان کاردینال ایوان دیاس مراسم رسمی خود را در این کلیسا برگزار کردند.

از صبح بسیار زود مسیحیان مقیم قطر به کلیسا آمدند، با توجه به ازدحام شدید معابر، رفت و آمد به این مکان با اتومبیل امکانپذیر نبود، از این رو مسیحیان با پای پیاده آمده و در کلیسا حضور یافتند.

تدابیر شدید امنیتی در اطراف این مکان با حضور دهها پلیس اجرا شد، به طوری که زنان پلیس به تفتیش کیفهای زنان و مردان نیز از مردان بازدید می کردند.

این کلیسا در حالی تأسیس و افتتاح شد که جنجالهای فراوانی را میان نشریات، روزنامه ها و سایتهای اینترنتی ایجاد کرد و برخی از این سایتها به تهدید پرداختند .

با وجود تهدیدهایی که از سوی تروریستها و مخالفان این طرح اعلام شده بود، اما مسیحیان نه تنها اظهار ترس و وحشت نکردند، بلکه از روز تاریخی نیز اظهار خرسندی کردند.

شرکت کنندگان این مراسم از اقلیتهای هندی، فیلیپینی، اروپایی، عربی و آفریقایی بودند که جشنهای خود را در این کلیسا برگزار کردند و عشای ربانی نیز به زبانهای مختلف برای اقلیتهای مختلف اجرا شد.

اگر چه عربستان به عنوان یکی از کشورهای عربی اجرای مراسم هر دینی غیر از اسلام را در کشورش ممنوع کرده اما قطر از دیگر کشورهای خلیجی به شمار می رود که به مسیحیان مقیم در سرزمینش اجازه داده که شعائر دینی خود را در کلیساها برگزار کنند و حتی خود از ساخت کلیسا نیز حمایت کرده است.

قرار است کلیسایی برای سایر گروههای مسیحی با هزینه 20 میلیون دلار برای 100 هزار نفر طی ماههای آینده ساخته شود.