به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "هورتن" را جیمی هیوارد و استیو مارتینو کارگردانی کرده‌اند و داستان درباره فیلی به نام هورتن با صدای کری است که روزی در جنگل صدایی می‌شنود و به زودی پی می‌برد این صدا از سیاره‌ای کوچک می‌آید که خانه موجوداتی به نام "هو" است.

هوها در معرض خطر قرار دارند و دنبال کسی هستند که به آنها کمک کند. هورتن در تلاش برای دفاع از آنها با تمسخر دیگر حیوانات جنگل مواجه می‌شود. استیو کارل، کارول برنت و ویل آرنت دیگر صداپیشه‌های این فیلم انیمیشن هستند که بر مبنای کتاب دکتر سوس نویسنده و کاریکاتوریست آمریکایی ساخته شده است.

نمایی از انیمیشن سینمایی "هورتن"

سوس بیشتر به خاطر کتاب‌های کلاسیک خود در حوزه ادبیات کودک نظیر "چگونه گرینچ کریسمس را دزدید" شهرت دارد. دو کتاب دیگر او نیز در چند سال اخیر به پرده سینماها راه یافته‌اند. ران هوارد سال 2000 "چگونه گرینچ کریسمس را دزدید" را با بازی کری در نقش اصلی ساخت و "گربه در کلاه" به کارگردانی بو ولش با حضور مایک مه‌یرز سال 2003 نمایش داده شد.

"هورتن" پس از "عصر یخ: ذوب" که سال 2006 در اولین روز اکران 8/21 میلیون دلار فروخت و "عصر یخ" که سال 2002 در روز نخست نمایش به فروشی 5/13 میلیون دلاری دست یافت، سومین فروش یک فیلم انیمیشن در اکران پیش از تابستان را داشت و به نظر می‌رسد تا پایان امروز یکشنبه از "عصر یخ" جلو بزند که فروش آن در سه روز اول 3/46 میلیون دلار شد.

فیلم "10 هزار سال پیش از میلاد" ساخته رولند امریش که هفته پیش رده نخست جدول را از آن خود کرد، روز جمعه با از دست دادن 61 درصد تماشاگران خود در 3410 سینما حدود 9/4 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را در هشت روز اول اکران به 7/49 میلیون دلار رساند.

"هیچ وقت کوتاه نیا" که یکی دیگر از فیلم‌های تازه به نمایش درآمده این هفته است، با 2/3 میلیون دلار فروش در 2729 سینما رده سوم جدول را از آن خود کرد. این فیلم به کارگردانی جف وادلو با بازی شان فریس و جیمون هونسو، درباره یک نوجوان شورشی است که زیر نظر یک استاد هنرهای رزمی با بازی هونسو آموزش می‌بیند.

رده چهارم جدول فروش از آن کمدی "سفر جاده‌ای دانشکده" با بازی مارتین لورنس شد که در هفته دوم نمایش با از دست دادن 39 درصد تماشاگران خود در 2706 سینما 2/2 میلیون دلار فروخت. این فیلم در هشت روز اول اکران 6/18 میلیون دلار فروش داشته است.

تریلر سیاسی "موضع مسلط" با بازی دنیس کواید و فورست ویتکر نیز در چهارمین هفته اکران روز جمعه در 2761 سینما حدود 7/1 میلیون دلار فروش داشت که 25 درصد کمتر از هفته پیش بود. مجموع فروش این فیلم به 5/55 میلیون دلار رسیده است.

تریلر ترسناک و درجه R "روز قیامت" ساخته نیل مارشال با بازی رونا میترا، باب هاسکینز و الکساندر سیدیگ در اولین روز نمایش با 6/1 میلیون دلار در 1936 سینما ششم شد. داستان فیلم زمانی اتفاق می‌افتد که سه دهه از شیوع ویروس کشنده "ریپر" گذشته و جمعیت بریتانیا کاهش یافته است. با شیوع یک ویروس جدید گروهی محقق برای رفع معضل وارد عمل می‌شوند.

فیلم هنری "بازی‌های بامزه" ساخته میشائل هانکه فیلمساز نامدار زاده آلمان نیز در 289 سینما حدود 181 هزار دلار فروخت. این فیلم با بازی نائومی واتس، تیم راث و مایکل پیت درباره دو مهاجم است که با گروگان گرفتن اعضاء یک خانواده کابوسی بزرگ برای آنها رقم می‌زنند.

هانکه 66 ساله سازنده فیلم‌هایی مطرح چون "ویدئو بنی"، "معلم پیانو" و "پنهان" است. فیلم جدید او بازسازی نما به نمای فیلمی است که هانکه سال 1997 با همین نام در اتریش ساخت.