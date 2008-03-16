به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد این برنامه 19 و 20 فروردین 87 برپا می‌شود و روز اول فیلم‌های جنگی آرشیو ملی فرانسه و فیلم‌های یوسف جان‌نثار فیلمبردار سرشناس افغانی به نمایش درمی‌آید. نقد و بررسی فیلم‌ها هم با حضور آنیس دوویکتور استاد دانشگاه آوینیون، مسئول آرشیو ملی فرانسه و جان‌نثار برگزار خواهد شد.

در روز دوم برنامه سه‌شنبه 20 فروردین قسمت‌های برگزیده مجموعه مستند "روایت فتح" شهید آوینی به نمایش درمی‌آید و سپس جلسه پرسش و پاسخ درباره لزوم حفظ و بازبینی تصاویر جنگی با حضور مهدی همایونفر تهیه‌کننده مجموعه روایت فتح و آثار حوزه دفاع مقدس، مصطفی دالایی فیلمبردار جنگی و میهمانان خارجی برپا می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند روزهای 19 و 20 فروردین از ساعت 15 تا 19 به سالن سینما حقیقت در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17 مراجعه کنند. روابط عمومی مرکز با شماره تلفن 88511289 آماده پاسخگویی به علاقمندان است.