51 جواز واحد فنی مهندسی در خراسان رضوی صادر شد

قاسم کیومرثی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در یازده ماهه گذشته امسال 51 جواز تأسیس واحد خدمات فنی مهندسی در خراسان رضوی صادر شد که مجموع واحدهای فعال در این زمینه را به حدود 600 واحد رساند.

وی تصریح کرد: زمینه فعالیت این واحد ها شامل سیستمهای مدیریت کیفیت، صنایع برق و الکترونیک، صنایع غذایی و دارویی، صنایع خودرو ، صنعت نرم افزار، طراحی صنعتی، ماشین سازی و تجهیزات، صنایع کشاورزی و نساجی و چرم است.

کیومرثی اظهار داشت: این واحدها در جهت افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و بهبود سطح فناوری فرآیندهای تولید، انجام بازرسی های فنی برای تائید نوع محصول و استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و توانمندیهای تخصصی موجود فعالیت دارند.

رئیس اداره تولید و بهره وری سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: طی همین مدت 15 واحد فعال استان نیز پس از کسب شرایط احراز توانستند پروانه فنی و مهندسی دریافت نمایند.