خبرگزاری مهر -گروه استان: در حال حاضر ۴۷ درصد از صنایع و واحدهای تولیدی استان مازندران در در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مستقر هستند و با گذشت سال‌ها هنوز برخی از این شهرک‌ها امکانات کامل ندارند.

از سوی دیگر محدودیت اراضی صنعتی به دلیل گرانی قیمت زمین در مازندران سبب شده که واحدهای تولیدی جدید برای ایجاد و راه‌اندازی با چالش‌های روبرو باشند.

همچنین واحدهای پخش و توزیع محصولات در بسیاری از شهرک‌ها و نواحی مازندران در حال فعالیت هستند که واحدهای تولیدی و اشتغال‌های بزرگ برای ایجاد و راه‌اندازی با معضل دریافت زمین روبرو هستند.

فقر زمین صنعتی در مازندران

فقر زمین صنعتی از یک سو و نبود امکانات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از سوی دیگر تولیدکنندگان و کارآفرینان مازندران را رأی توسعه طرح‌ها با مشکل روبرو کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران با اشاره به کمبود امکانات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، تقویت امکانات و تجهیزات در این مناطق تاکید کرد.

بهمن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی از امکاناتی نظیر آب و برق، گاز و جاده مناسبی برخوردار نیستند، افزود: با این حال تولیان امر در تلاش هستند تا شهرک‌های صنعتی جدیدی را ایجاد کنند.

وی نداشتن سند مالکیت را از دیگر چالش‌های فراروی شهرک‌ها و نواحی در برخی مناطق استان بیان کرد و گفت: این مسئله سبب شده تا تولید کنندگان برای دریافت تسهیلات و یا معافیت‌های پیش بینی شده با چالش و گروه شوند.

وی تاکید کرد: به جای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید باید نسبت به رفع مشکلات در شهرک‌ها و نواحی موجود برنامه‌ریزی کرد.

فیش‌های نجومی آب، نداشتن صنعت مالکیت، مخفی بودن برخی اراضی صنعتی، تعرفه بالای ترانزیت برق نبود امکانات حداقلی از چالش‌های برخی شهرک‌های صنعتی در استان مازندران محسوب می‌شود که نگرانی‌های فعالان اقتصادی و خصوصی مازندران را بیشتر کرده است.

محمد شیرخانی یک فعال صنعتی در استان مازندران نیز با اظهار اینکه فلسفه ایجاد شهرک‌های صنعتی رونق صنعتی و تولیدی است، ادامه داد: مازندران قطب کشاورزی و گردشگری است و باید صنایع مرتبط با این شاخه‌ها در استان توسعه یابد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه باید خوشه‌ها و شاخه‌های مرتبط با گردشگری و صنعت در استان شناسایی و تقویت شود، ادامه داد: به عنوان نمونه در زمینه پرورش نوغان و یا صنعت ماکیان ظرفیت‌های زیادی در استان مازندران وجود دارد و باید این صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسعه داده شود.

وی با اشاره به ضعف استان مازندران در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی یادآور شد: باید صنایع برند و بزرگ را در نواحی و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرد و از سوی دیگر نسبت به تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز در این مناطق اقدام شود.

گام مازندران برای جبران عقب ماندگی‌های صنعتی

جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی چند دهه اخیر مازندران به واسطه قلمداد کردن این استان در زمره مناطق کشاورزی کشور، با وجود تغییر رویه و دیدگاه مثبت در رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آنچنان باید و شاید نتوانسته است تا صنعت مازندران همچون استان‌های اصفهان و فارس جان ببخشد.

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.

از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند

مازندران طی دهه‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله زیست محیطی از توسعه صنعت و شهرک‌های صنعتی بازماند و اکنون در دوره‌ای که قیمت دلار در کانال ۱۰۰ هزار تومانی است تقلا می‌کند تا بخشی از عقب ماندگی‌های صنعتی خود را جبران کند.

ایجاد شهرک‌های تخصصی در مازندران

ایجاد شهرک‌های تخصصی و صنفی نظیر شهرک کشاورزی در میاندورود از جمله طرح‌هایی است که مازندران از سال‌های قبل برای تحقق آن گام برداشته است و این طرح‌ها با گذشت سال‌ها همچنان نیمه کار مانده است.

علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران با اشاره به چالش‌های فراروی صنعت از جمله ناترازی انرژی افزود: ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید در استان باید دارای توجیه اقتصادی باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر شهرک‌های صنعتی صنایع مستقر در آن با محدودیت‌های آب و برق و انرژی روبرو هستند،: یادآور شد در شرایط کنونی ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید توجیه ندارد و دولت برای حمایت از صنایع باید زیرساخت‌های مورد نیاز را در نواحی موجود تقویت کند.

به تاکید کارشناسان توسعه اقتصادی لازم است زیر ساخت‌ها بویژه زمین‌های ویژه برای استقرار صنایع در استان فراهم شود اما کمبود زمین صنعتی و محدودیت توسعه، مشکلات مالی و کمبود نقدینگی، ضعف زیرساخت‌های اساسی آب، برق، گاز و حمل‌ونقل، موانع حقوقی و مالکیتی زمین‌های وقفی و مشکلات ثبتی، مشکلات زیست‌محیطی و فرسودگی تجهیزات، بروکراسی اداری و پیچیدگی دریافت مجوزها و کمبود نیروی کار ماهر از جمله مشکلات مازندران در عدم توسعه اقتصادی این استان محسوب می‌شود و کارشناسان تأکید دارند که حل این چالش‌ها نیازمند حمایت‌های مالی، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری است.