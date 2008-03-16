بدون حمایت مسئولین کاری از پیش نخواهیم برد / مازندران می تواند تیمهای ملی را تغذیه کند

اصغر ثمر بخش رئیس جدید هیئت کشتی استان مازندران که روز گذشته با اخذ حداکثر آراء برای چهار سال مسئولیت کشتی این استان را برعهده گرفت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی برنامه ها و اهدافم را تحت عنوان مجموعه ای مکتوب تحویل اعضای مجمع دادم تا پس از بررسی و ارزیابی آنان در خصوص اجرایی شدن آنها کار را آغاز نماییم.

وی ادامه داد: طی یکی دو روز آینده با مسئولین استان و همچنین اعضای مجمع تشکیل جلسه خواهیم داد تا کاری ستادی و وسیع را در تمامی مناطق استان آغاز نماییم و در آینده ای نه چندان دور کشتی مازندران را به حق خود و آن چیزی که استحقاقش را دارد برسانیم.

پیشکسوت کشتی کشورمان یاد آور شد: پتانسیل کشتی مازندران بسیار بالاست که این موضوع نیازی به تاکید و صحبتهای من ندارد. افتخارات و عناوین کسب شده توسط قهرمانان این استان از گذشته تا حال به خوبی گویای نظرات من است اما اعتقاد دارم با داشتن این همه سرمایه و توانایی نتوانسته ایم به آن چیزی که مازندران حق و استحقاقش را دارد برسیم.

ثمربخش در ادامه تصریح کرد: تمامی مسئولین این هیئت در حد و توان خود زحمت کشیده اند و برنامه ریزیهای خوبی نیز داشته اند. ضمن اینکه هیچ کدام از آنها را نفی نمی کنم بلکه معتقدم باید از داشته ها و تجربیات تمامی آنها استفاده کرد. مطمئنا جمع شدن نظر و تجربه این همه دلسوز و عاشق کشتی می تواند کشتی استان را به سرانجام برساند.

رئیس جدید هیئت کشتی استان مازندران با تاکید بر اینکه وفاق و همدلی راهکار موفقیت استان خواهد بود گفت: باز هم تکرار می کنم که استان مازندران تمامی زمینه ها و پتانسیل را دارد اما باید مسئولین و دست اندرکاران استان همگی حمایتی ویژه از ورزش اول ایران و مازندران بعمل آورند. با این رویه قول می دهم که براحتی بتوانیم هر دو تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران را تغذیه نماییم.

وی در پایان گفت: از امروز در خدمت فدراسیون، پیشکسوتان و تمامی علاقمندان و دلسوختگان این رشته ورزشی هستم و لازم می دانم اعلام کنم که در هیئت به روی تمامی علاقمندان باز است چرا که اعتقاد دارم یکدست صدا ندارد و باید از تمامی موجودیت خود استفاده کنیم تا به نتیجه برسیم. به آینده موفق و روشن این رشته بسیار امیدوارم و مطمئنم که با حمایت خوب و همه جانبه مسئولین دیری نخواهد پایید که کشتی مازندران باز هم قطب درخشان و اصلی کشتی کشور که همیشه بوده خواهد شد.