سید عبدالمجید میردامادی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش ادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید بپذیریم تداوم مطلوب و شایسته انسجام اسلامی نیازمند نوعی نظم و انتظام جهانی است. البته منظور از نظم جهانی به قاعده آمدن نظم جهانی در سایه آرمانها و ارزشهای والای انسانی تمام آحاد بشری است که می تواند مشمول عام این خطاب باشد.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش ادیان یادآور شد: ایران خود عضوی از جامعه اسلامی و جامعه اسلامی بدون شک عضوی از جامعه جهانی است و از این رو چنانچه بتوانیم توفیقی در شعار اصولی اتحاد ملی، انسجام اسلامی و نظم جهانی به دست آوریم قطعا می توانیم به اتحاد جهانی فکر کنیم و این امری است که می تواند تفسیر تلاش صادقانه تمامی ادیان ، آیین ها و اندیشه ها و حتی به گونه ای تحقق آرمان مشترک تمامی مردمان و ملتها باشد.

میردامادی با اشاره به اینکه نگاهی به ناکامیهای نسبی نهادهای فرهنگی کشور در حوزه ملی و فراملی در معرفی و تلاش برای تحقق شعارهای پیشین می تواند سرنوشت این شعار سال را نیز به دنبال خود داشته باشد، افزود: البته بسیار است از این گونه شعارهای اساسی و مبنائی که در گذر ایام و با بی توجهی و بی تفاوتی نهادهای متولی فرهنگ در این حوزه علی رغم اهمیت والای آن به فراموشی سپرده شد.