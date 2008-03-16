شرایط تحویل سهمیه سیمان در خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا ایزدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: دارندگان پروانه کسب معتبر به منظور بررسی سوابق، مشروط به اینکه شرایط دریافت سیمان را داشته باشند، برای دریافت سهمیه سیمان باید به اتحادیه صنف ذیربط مراجعه کنند.

وی افزود: این افراد در صورت تائید مراتب با اعلام تمایل خود برای عضویت و دریافت سهمیه به یکی از شرکتهایی که در شرایط خاص سهمیه دریافت می کنند معرفی می شوند و این شرکتها موظف به پذیرش افراد صنفی بعد از تائید اتحادیه صنف هستند.

ایزدی اظهار داشت: شرکت سیمان شرق بر حسب وظایف و اختیارات مندرج در دستورالعمل اجرایی توزیع سیمان موظف شده است حداکثر تا پایان فروردین 87 برای تعیین سهمیه هر یک از شرکتهای توزیع کننده سیمان و موارد مشابه در صورت صلاحدید با هماهنگی دبیرخانه کمیته برنامه ریزی سیمان اقدام و در سال آتی بر آن اساس که به تصویب کمیته برنامه ریزی سیمان نیز خواهد رسید، عملیاتی نمایند.

وی تصریح کرد: در صورت پیشنهاد نکردن شرکت سیمان در مهلت مقرر این شرکت موظف است، سهمیه افراد مورد نظر ( دارندگان پروانه فاقد سهمیه را ) از سرجمع سهمیه های تخصصی به شرکت های مورد بحث کسر و سهمیه مناسبی را برای متقاضیان واجد شرایط برقرار کند.

ایزدی افزود: به منظور برنامه ریزی در زمینه تامین سیمان و اعمال کنترل لازم ، کارخانجات موظف اند، فهرست مشخصات کامل عاملان توزیع ( حقیقی و حقوقی ) را در ابتدای هر سال به سازمان بازرگانی استان ارسال کنند.

وی در پایان یادآور شد: پذیرش عاملان جدید بر اساس شرایط و پراکندگی عاملان موجود، پس از تصویب کمیته استانی به کارخانه ها ابلاغ می شود.