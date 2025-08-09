به گزارش خبرنگار مهر، احمد برآبادی، جمعه شب در نشست صمیمی با خبرنگاران و فعالان رسانه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: آنچه امروز در معرفی جاذبه‌ها، تقویت هویت فرهنگی و رونق گردشگری خراسان جنوبی حاصل شده، نتیجه تلاش‌ها، همدلی و قلم توانای اصحاب رسانه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به رویدادهای نوروز امسال افزود: نوروز امسال، یکی از متفاوت‌ترین و باشکوه‌ترین نوروزهای استان بود که با همکاری نزدیک خبرنگاران و رسانه‌ها رقم خورد.

برآبادی افزود: اطلاع‌رسانی گسترده و کیفی پیش و حین نوروز، پوشش خبری در استان‌های همجوار و هم‌افزایی بین رسانه‌ها و اداره کل میراث فرهنگی، سبب شد خراسان جنوبی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیشتر شناخته شود.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت در اطلاع‌رسانی بیان کرد: حوزه خبر در میراث فرهنگی با بسیاری از دستگاه‌ها متفاوت است چرا که بخش عمده فعالیت خبری ما نه صرفاً گزارش عملکرد، بلکه معرفی داشته‌های فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های صنایع‌دستی به داخل و خارج از کشور است؛ موضوعی که به هویت‌سازی و جذب گردشگر کمک می‌کند.

برآبادی خاطرنشان کرد: معرفی فناوری‌های بومی و میراث ارزشمند مانند آسبادهای نهبندان و درمیان، که در دنیا بی‌نظیرند، یا قنات‌های تاریخی فردوس، تنها با همراهی و تلاش رسانه‌ها ممکن شده است و امروز بسیاری از نقاط و روستاهای استان که پیش‌تر ناشناخته بودند، در سطح ملی و جهانی شناخته شده‌اند و این اتفاق، حاصل تلاش خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری آیین‌های بومی و نقش رسانه‌ها در رونق گردشگری اشاره کرد و گفت: نمونه آن مراسم «تکریم بانوان سالمند» در برخی روستاهای استان بود که بدون تبلیغات گسترده محیطی و تنها با انتخاب عنوانی اثرگذار و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، موجب جذب بازدیدکنندگان از نقاط مختلف استان و حتی خارج از آن شد.

برآبادی در پایان گفت: خبرنگاران نمایندگان هویت فرهنگی استان هستند و آنچه امروز به عنوان جایگاه مهم خراسان جنوبی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری کشور شناخته می‌شود، مرهون تلاش بی‌وقفه این قشر فرهیخته است.

وی اظهار کرد: حفاظت از بناها و آثار فرهنگی دغدغه‌ای جهانی است و همه ملت‌ها باید برای جلوگیری از آسیب به این آثار ارزشمند تلاش کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: در مقاطعی چون جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران که تهدیداتی متوجه آثار تاریخی کشور بود، اقدامات حفاظتی از جمله پوشش آثار تاریخی با کیسه‌های شن در موزه‌ها – از جمله موزه اکبریه – اجرا شد تا این آثار در امان بمانند.

وی با قدردانی از خانه مطبوعات استان خاطرنشان کرد: تقسیم کار رسانه‌ای و پیگیری دغدغه‌های خبرنگاران، از جمله موضوع صدور کارت خبرنگاری، در دستور کار قرار دارد و ارائه تصاویر و اطلاعات رویدادها به اصحاب رسانه وظیفه‌ای همیشگی خواهد بود.

برآبادی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای تور گردشگری کویر در پاییز خبر داد و افزود: امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، این برنامه عملیاتی شود.