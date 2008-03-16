این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در این باره به خبرنگار مهر گفت: "در این چند سال درگیر مجموعه تاریخی "مختارنامه" بودم و به امید خدا سال 87 می‌توانم به صحنه تئاتر برگردم، زیرا خیلی دلم برای تئاتر تنگ شده و به همین خاطر تصمیم گرفته‌ام سال آینده در تئاتر فعالیت کنم."

رویگری درباره بازی یا کارگردانی اثری تئاتری در سال 87 اظهار داشت: "درباره بازیگری دوست دارم پیشنهاد خوبی داشته باشم زیرا تئاتر برای پول نیست و کار باید ارزش زحمتش را داشته باشد. به کارگردانی نیز فکر کرده‌ام و در حال حاضر دنبال متنی هستم که نظرم را جلب کند، ولی به طور حتم یا به عنوان بازیگر یا کارگردان در صحنه تئاتر حاضر می‌شوم."

رضا رویگری پیش از این در نمایش "حر" به کارگردانی محمود عزیزی به ایفای نقش پرداخته که سال 82 در تالار وحدت به صحنه رفت.