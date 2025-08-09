به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در دیدار با فعالان اقتصادی و اعضای شورای اداری استان آذربایجانغربی گفت: همانطور که در دوران جنگ با تغییر نگاه، فرصتسازی شد، امروز نیز باید جور دیگری به مسائل نگاه کنیم؛ مسیر گذشته پاسخگو نیست و باید تصمیمگیری را به میدان نزدیکتر کنیم.
پزشکیان با انتقاد از تمرکز تصمیمگیریها افزود: اکثر کشورهایی که امروز موفق هستند از بسیاری استانهای ما کوچکترند، اما با واگذاری اختیار توانستهاند پیشرفت کنند. هر استاندار میتواند رئیسجمهور استان خود باشد اگر اختیارات واقعی و ابزار عمل در اختیارش قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای آذربایجانغربی، گفت: این استان ظرفیتهایی فراتر از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس دارد؛ مرز، کشاورزی، تجارت و فرهنگ متنوع آن، منابع بیبدیلی هستند که اگر به درستی مدیریت شوند، توسعه پایدار محقق خواهد شد.
رئیسجمهور با بیان اینکه وضعیت آب و برق در مرکز کشور به خط بحران رسیده، خواستار بازنگری در جانماییهای ملی شد و افزود: طرح انتقال پایتخت نه تنها موضوعی سیاسی، بلکه یک ضرورت زیستمحیطی و مدیریتی است؛ باید از تمرکز بیش از اندازه در تهران پرهیز کنیم.
وی با انتقاد از برخی سیاستهای ناکارآمد در حوزه تولید و بازار گفت: نمیشود آب را به سیب تبدیل کرد و بعد آن را نتوان فروخت؛ باید پاسخ داد که چه تولید میکنیم، برای چه زمانی، در چه بازار و با چه قیمتی! تولید بدون برنامه، هدر رفت منابع است.
پزشکیان تأکید کرد: ما هنوز در بسیاری از شاخصهای توسعه اول نشدهایم، چون در اجرای سیاستها از متخصصان واقعی استفاده نکردهایم؛ توسعه زمانی محقق میشود که نخبگان، نوآوران و فن آوران در رأس امور قرار گیرند، حتی اگر همنظر ما نباشند.
وی با اشاره به ضرورت تربیت سرمایهگذاران واقعی گفت: سرمایهگذار باید توان مالی و دانش داشته باشد، نه صرفاً به دنبال دریافت وام باشد. تکنولوژی، هوش مصنوعی و نوآوری باید محور توسعه باشند، نه صرفاً افزایش کار فیزیکی.
رئیسجمهور با استقبال از استفاده از مشاوران خارجی در ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری، آن را عاملی برای افزایش دقت و جذب سرمایه عنوان کرد و گفت: برنامهریزی علمی، استفاده از فناوری و مدیریت منابع انسانی سه ضلع توسعه پایدار هستند. نگاه جزیرهای به مشکلات، ما را عقب نگهداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کمبودهای زیرساختی آذربایجانغربی گفت: استان با کمبود هشت هزار کلاس درس، ۲ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی، و کمبود شدید در حوزههای راه و آب روبهرو است. اما این مشکلات، با مشارکت مردم، خیرین، و نگاه مسئولانه، قابل حل است.
پزشکیان با بیان اینکه محدودیتها اغلب در ذهن ماست اظهار کرد: با باور به توان داخلی و تکیه بر ظرفیتهای محلی میتوان مشکلات را حل کرد؛ استان آذربایجانغربی پتانسیل جهش دارد، به شرطی که همه با هم تصمیم بگیریم و توسعه را اولویت قرار دهیم.
رئیسجمهور در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام بهداشت و درمان، اصلاح آموزش، توسعه زیرساختها، و نگاه آیندهنگرانه به سرمایهگذاری، گفت: یکی از راهحلهای مهم برای برونرفت از مشکلات، محلهمحوری است که بهزودی در سطح ملی اجرا خواهد شد. چشماندازی که رهبری ترسیم کردهاند، قابل دستیابی است، مشروط بر اینکه برنامهمحور و صادقانه حرکت کنیم. با هم میتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
