به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راه ناجا با صدور اطلاعیه ای به آگاهی هموطنان می رساند: محور اسالم - خلخال در استان گیلان از ساعت 23 مورخه 25/12/86 به علت طوفان و کولاک شدید برای تردد کلیه وسایل نقلیه تا اطلاع ثانوی مسدود گردیده است.

لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور جایگزین و یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند، تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه خود را به تجهیزات زمستانی مجهز و به توصیه های ایمنی مامورین پلیس راه و سازمان راهداری توجه نمایند.

ضمنا پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور وامداد رسانی احتمالی به هموطنان می باشد.