افزایش ۶۵ درصدی خروج زائران اربعین از مرز خسروی نسبت به سال گذشته

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین آمار تردد زائران اربعین حسینی از مرزهای استان گفت: در روز هفدهم مردادماه، که مصادف با چهاردهم صفر است، مجموع تردد خروجی شامل زائران ایرانی و اتباع خارجی از مرزهای استان به رقم ۷۰ هزار و ۷۸۶ نفر رسید که این آمار در مقایسه با ۴۲ هزار و ۸۳۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در همین روز، ۳۱ هزار و ۸۶۹ نفر وارد کشور شده‌اند که نسبت به آمار ۲۶ هزار و ۸۰۰ نفری سال گذشته، رشد ۱۹ درصدی داشته است.

سلیمانی در ادامه با مرور آمار تردد از ابتدای ماه صفر تا چهاردهم این ماه (۱۷ مرداد) اظهار داشت: در این بازه زمانی، مجموع خروج زائران از مرزهای استان به ۳۷۷ هزار و ۴۸۹ نفر رسیده که در مقایسه با ۳۶۹ هزار و ۹۱ نفر در مدت مشابه سال قبل، افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان ورود به کشور در این مدت ۶۹ هزار و ۷۴۷ نفر بوده که در مقایسه با ۹۹ هزار و ۷۰۴ نفر پارسال، کاهش ۳۰ درصدی داشته است.

به گفته جانشین ستاد اربعین استان، جمع کل تردد شامل ورود و خروج زائران تا چهاردهم صفر سال جاری به رقم قابل توجه ۴۴۷ هزار و ۲۳۶ نفر رسیده است.

سلیمانی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به ایام اوج بازگشت زائران اربعین، توصیه کرد: از زائران عزیز درخواست داریم با برنامه‌ریزی مناسب، بازگشت خود را زودتر انجام دهند تا از بروز ازدحام و ترافیک سنگین در روزهای آتی جلوگیری شود.