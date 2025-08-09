خسرو کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتشسوزی جنگلهای هلن در منطقه کیار اظهار کرد: روز گذشته با همت نیروهای امدادی بخش دولتی و خصوصی آتشسوزی کاملاً مهار شد.
وی تصریح کرد: برای مهار آتش یک فروند بالگرد مدیریت بحران کشور در استان حضور یافت و آخرین مرحله اطفا حریق که خاموش کردن تنه درختان و اشکوبها بود صورت گرفت و آتش بهصورت کامل مهار شد.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری افزود: متأسفانه بیش از ۹۹ درصد آتشسوزیها در جنگلها و مراتع ناشی از عوامل انسانی است که جای تأسف دارد.
کیانی افزود: با توجه به خشکسالیهای رخ داده، تغییر اقلیم و گرمای هوا، از مردم و گردشگران درخواست میشود نکات ایمنی را در جنگلها رعایت کنند، چراکه با کوچکترین جرقه احتمال وقوع آتشسوزی و از بین رفتن جنگلها وجود دارد.
وی ادامه داد: صعبالعبور بودن جنگلهای استان کنترل آتشسوزیها را دشوار کرده و با وجود اینکه آتشسوزی جنگلهای هلن مهار شده اما بخش زیادی از جنگلها از بین رفت که شاید برای جبران آن سالیان سال زمان لازم است.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده آتشسوزی به شماره ۱۵۰۴ موارد را اطلاع دهند.
