914 واحد گشتی پلیس استان تهران کار خود را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی صبح امروز در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران در محل ستاد فرماندهی استان تهران در کرج اظهار داتش: این گشتها شامل واحدهای خودرویی، موتوری، پیاده و نگهبان محلات است.

وی افزود: همچنین در هشت محور مهم مواصلاتی مهم و حادثه خیر استان در 140 نقطه چادر یا کانکس پلیس مستقر شده است که 11 واحد آن نیروهای عملیات ویژه آماده به خدمت هستند و 30 واحد نیز به صورت تیمهای کنترل محسوس در جاده ها فعالیت می کنند.

اکبرشاهی خاطرنشان کرد: علاوه بر استقرار نیروهای یاد شده در محورهای برون شهری استان، 150 گشت راهنمایی و رانندگی در حوزه پلیس راهور به خدمت رسانی به مردم استان خواهند پرداخت که 100 ایستگاه پلیس 110 مستقر در نقاط مختلف استان نیز در این زمینه فعال خواهد بود.

وی یادآور شد: همچنین 72 پاسگاه و کلانتری سیار شامل 60 پاسگاه چادری و 12 پاسگاه کانکسی در مبادی ورودی شهرها و محلهایی که احتمال اتراق مسافران عبوری وجود دارد مستقر می شوند تا در تامین امنیت این قشر از مسافران مشکلی به وجود نیاید.

اکبر شاهی متذکر شد: در همین نقاط بروشور، کاتالوگ و سی دی های آموزشی و گردشگری شامل نکات اطلاع رسانی امنیتی و نیازهای سفر در میان مسافران توزیع می شود.

وی تاکید کرد: کنترل راهها به خصوص بزرگراهها و هشت محور برون شهری استان در طول ایام تعطیلات به صورت ویژه صورت می گیرد و با متخلفان از قوانین پلیس برخورد جدی خواهد شد.

رئیس پلیس استان تهران همچین از برخورد جدی با متخلفان در چهارشنبه آخرسال خبر داد و تصریح کرد: از روز اول تا 24 اسفند 226 هزار و 556 عدد مواد محترقه در استان تهران کشف شده است.

وی گفت: همچنین 23 کیلو و 35 گرم مواد انفجاری برای ساخت ترقه دستی از متخلفان کشف شده و 91 نفر در این رابطه دستگیر شده اند.

اکبرشاهی بیان داشت: در همین رابطه از 260 واحد صنفی بازدید به عمل آمده و 34 واحد متخلف که در قالب اصناف به فروش و توزیع اقلام انفجاری دست ساز و مواد محترقه می کردند پلمپ شده است.

وی در پایان از همه ساکنان استان تهران و مسافران عبوری از این مسیر خواست با پلیس استان همکاری ویژه داشته و نیروی انتظامی را دوست و یار خود بدانند.